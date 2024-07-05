第七屆海峽兩岸青年發展論壇6日舉行　 洪秀柱將率團出席

▲洪秀柱去年參加第六屆青年發展論壇。（圖／記者任以芳攝）

記者廖翊慈／綜合報導

第七屆海峽兩岸青年發展論壇將於7月6日至12日在浙江杭州等地舉辦。國務院台辦發言人陳斌華5日表示，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將應邀出席論壇。

陳斌華表示，第七屆海峽兩岸青年發展論壇將於7月6日至12日在浙江杭州及寧波、金華、麗水等地舉辦，7月8日下午在杭州舉辦論壇開幕會暨主論壇。

▲洪秀柱在去年第六屆青年發展論壇前，會見宋濤。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華宣布，兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約800人將參加論壇有關活動。

洪秀柱並非第一次受邀出席海峽兩岸青年發展論壇。她先前在第五屆兩岸青年發展論壇上指出，任何風雨也阻擋不了兩岸民間交流，海峽兩岸青年發展論壇影響越來越大，已成為兩岸青年交流交往的重要平台，將用心用情持續推進浙台兩地交流合作特別是兩岸青年交流交往，繼續做強做大海峽兩岸青年發展論壇這一平台。

海峽兩岸青年發展論壇是由海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會和台灣中華青雁和平教育基金會共同主辦的論壇，以「攜手共創新時代」為主題，第一屆於2018年7月8日在浙江杭州召開。