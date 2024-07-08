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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

去年至今15台人遭拘留審判　梁文傑建議赴陸帶「新手機」

▲▼陸委會副主委梁文傑列席立院外交國防委員會報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國日前祭出懲治台獨22條意見，陸委會調升中港澳旅遊警示為橙色燈號。國安局長蔡明彥今（8日）表示，從去年到現在，已經有15位國人在進入陸港澳地區時遭到中共的拘留審判，另外有51位國人在入境過程當中，遭到中共留置詢查；陸委會副主委梁文傑也說，建議台幹赴陸帶新的手機、平板電腦、筆記型電腦比較好。

立法院外交及國防委員會今日邀請相關部會，報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。

民進黨立委陳冠廷會中關切，現在國人赴中旅遊危不危險？蔡明彥回應，在上一屆立法院專案報告中已有特別去警示，當時是因為中國「反間諜法」的推動，近期又有「保守國家秘密法」的提出，因此到對岸去還是要警示國人旅遊、經商的風險。

蔡明彥說明，從去年到現在，已經有15位國人在進入陸港澳地區時遭到中共的拘留審判，另外有51位國人在入境過程當中，遭到中共留置詢查，「案例有增加的趨勢」。他重申，對於赴陸風險提高，尊重權責單位陸委會提升橙色等級，國際社會包含歐美國家、南韓都有提高赴陸旅遊的警示，這是國際社會普遍關切的議題。

此外，民進黨立委羅美玲也關注赴陸風險提高議題，梁文傑說明，陸委會調升中港澳旅遊警示為橙色燈號，特別提醒國人，現在有許多在兩岸投資的大科技公司，會詢問派台幹去那邊有何要注意的地方？陸委會都會提醒各種可能樣態，「我知道很多公司，現在開始可能就是，派台灣籍幹部過去的時候帶新的手機，clean的手機，以免在手機的部分被看到很多資訊」。

梁文傑表示，雖然他們（指中國大陸）說查驗手機的對象很明確，但對外界的人來說，還是不知道對象指的是誰，因此還是提醒國人，如果要長期待在大陸，自己的電子設備，包括手機、平板電腦、筆記型電腦等，還是用新的比較好一點。

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