北京新規「懲治台獨」最重死刑　路透：外企擬撤出在陸台籍員工

▲北京當局發布懲戒台獨新規定，犯下「分裂國家」罪，最高可判死刑。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家消息指出，知情人士透露，在北京當局發布懲戒台獨的新規定，犯下「分裂國家」罪，最高可判死刑後，部分外國公司正在考慮將台灣員工撤出中國。

根據《路透社》報導，包含1位律師、2名企業高層主管在內的4名知情人士透露，北京當局的新規定公布後，部分外派在中國大陸的台灣籍員工和一些跨國公司，已經開始重新評估自身可能遭遇的法律風險。

北京的博欽律師事務所（Perkins Coie law firm）合夥人齊默曼（James Zimmerman）指出，確實已經有公司找他們諮詢，評估其人員的風險，「部分公司仍然擔心可能存在一些灰色地帶，例如在社群媒體上發表無害的貼文，或在台灣選舉中投票給特定政黨或候選人，是否會被解讀為參與支持獨立的活動。」

匿名企業高層表示，部分在中國經營的外國公司已向員工舉行了相關的安全會議，部分在中國大陸的台灣籍員工已經接受了調離當地的安排。

其中一名企業高層表示，在中國宣佈新法後，他的電話響個不停，不停地討論這些措施對工作的影響，這些指南確實增加了在中國經商的不確定性。另一名高層則說，該公司的台灣高階職員經常出差中國，他們正評估是否撤回在中國工作的員工，「目前還未決定，但我們每天都在評估風險。」

大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心的研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，這些風險將迫使外國公司選擇完全撤出業務以保留台灣人才，或停止僱用台灣人才，「這意味在中國工作的台灣人會更少，從而使北京爭取他們的心更加困難。」