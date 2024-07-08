　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宋濤籲台青「反台獨」　痛批民進黨罔顧歷史、阻兩岸交流不會得逞

▲▼ 第七屆青年發展論壇、浙江杭州、2024、洪秀柱、宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第七屆青年發展論壇在浙江杭州舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／杭州報導

2024年「第七屆海峽青年發展論壇」今（8）日15時在浙江杭州舉行開幕式。大陸國台辦主任宋濤稍早致詞時指出，大陸方面一如既往歡迎，台灣年青人參與兩岸發展交流，一起「反台獨」，同時痛批民進黨罔顧歷史、紊攪事實、阻礙兩岸交流的圖謀不會得逞。

「第七屆海峽青年發展論壇」杭州舉辦論壇開幕會暨主論壇。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應邀出席論壇，兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約800人參加。

宋濤致詞時，提出三點與現場青年朋友們共勉。第一點，兩岸青年都是民族復興的參與者、推動者、貢獻者，生逢其時也重任在肩，要擔負起時代賦予的使命和責任。「增強做中國人的志氣骨氣，持續推進祖國完全統一，實現中華民族偉大復興繼續砥礪奮鬥，把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。」

談及兩岸現況，宋濤第二點則痛批「民進黨頑固堅持台獨分裂立場，企圖『以外謀獨』、『以武謀獨』，是導致台海局勢緊張動蕩的根源。」

宋濤接著說，「守護共同家園，堅決的維護國家領土和主權完整，反對台獨分裂和外來干涉，與民進黨當局的謀獨挑釁行徑和外部勢力『以台制華』的圖謀，進行堅決的鬥爭，絕不允許任何人、任何勢力把台灣同祖國分裂出去。」

宋濤指出，兩岸同胞都期盼家園安寧，家園和諧，為此就必須推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國的原則的「九二共識」，核心是兩岸同屬一個國家，同屬中華民族的基本事實有共同的認知。

▲▼ 第七屆青年發展論壇、浙江杭州、2024、洪秀柱、宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦主任宋濤鼓勵台灣年輕人多來走走，參與兩岸交流合作。（圖／記者任以芳攝）

宋濤呼籲，希望兩岸青年堅定地站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係重回和平發展的道路。

宋濤繼續說第三點，大陸方面始終致力於推動兩岸關係，和平發展進程中深化兩岸的融合發展，密切促進兩岸交流合作。「民進黨和極少數台獨分子罔顧歷史、紊攪事實，宣揚台獨謬論，煽動兩岸對立對抗，阻礙兩岸交流交往的圖謀不可能得逞，心有所信，方能行遠。」

最後，宋濤呼籲，兩岸青年要堅定信心，把握機遇，積極參與兩岸交流合作融合發展，必定大有作為。「中共中央台辦國務院台辦將一如既往的大力支持浙江與台灣深化交流合作，共同推進兩岸關係發展，助力兩岸青年的發展。」

ET快訊
鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之
唐治平「最後期限」未現身　媽媽屍體將依法收埋
莊瑞雄就任會長發聲　3隊卻退出新聯盟
快訊／林依婷悲痛發聲　心碎「爸爸抱不到孫子了」
快訊／醫院院長陳屍家中　享年56歲
快訊／PLG分裂！勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季
「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應
快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備
快訊／40枚飛彈狂轟烏克蘭　至少20死！最大兒童醫院炸爛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　把2300萬台灣百姓當墊背、搞台獨

歐中交流迄未恢復　歐盟大使：不快經驗與美中相同

道德敗壞家風不正！　海南醫保局原局長蔡仁傑被開除黨籍

中國最熱！杭州氣溫飆至「40.7℃」　多地體感溫度恐破40℃

中國央行前顧問李稻葵：經濟不能只有生產沒消費

福建泉港：支持台胞購屋置產　可享同等政策！

宋濤籲台青「反台獨」　痛批民進黨罔顧歷史、阻兩岸交流不會得逞

28歲女一天防曬乳擦6次＋飲食不規律　患上佝僂病無法咀嚼食物

陸最高檢強調「過罰相當」：對小販處高額罰款不符公平正義

洪秀柱率台青會見宋濤　批評教改很可怕「亡其國先滅其史」　

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　把2300萬台灣百姓當墊背、搞台獨

歐中交流迄未恢復　歐盟大使：不快經驗與美中相同

道德敗壞家風不正！　海南醫保局原局長蔡仁傑被開除黨籍

中國最熱！杭州氣溫飆至「40.7℃」　多地體感溫度恐破40℃

中國央行前顧問李稻葵：經濟不能只有生產沒消費

福建泉港：支持台胞購屋置產　可享同等政策！

宋濤籲台青「反台獨」　痛批民進黨罔顧歷史、阻兩岸交流不會得逞

28歲女一天防曬乳擦6次＋飲食不規律　患上佝僂病無法咀嚼食物

陸最高檢強調「過罰相當」：對小販處高額罰款不符公平正義

洪秀柱率台青會見宋濤　批評教改很可怕「亡其國先滅其史」　

吃多少就送多少現金券！厚切豬排進駐微風南山推優惠「還有4天」

50歲男騎機車赴高考釀追撞　警專車護送...鐘響前1min忍痛趕抵

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　把2300萬台灣百姓當墊背、搞台獨

「準人妻」泫雅登大巨蛋獻唱預售破2萬　兄弟主場再次挑戰3萬人

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之虞

桃園失智翁離家迷途受困雨中　警查出住處助返家

香蕉結婚10個月「有秘密沒和老婆說」　生日發文公開被狂讚：好男人

歐中交流迄未恢復　歐盟大使：不快經驗與美中相同

鄭文燦交保高院撤銷發回更裁　桃園地院：收到裁定會立即分案

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

大陸熱門新聞

她靠賣箱包年賺億元！翻船一夕賠光「身家歸零

小學生答錯扣分　醫一看：分數還給他

每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅曝花費金額

女網紅吃見手青中毒1月：好吃也不值

不想參加活動被2老師辱駡　女學生絕望身亡

他用無人機跟蹤　意外發現嬌妻「野外出軌」老闆

上航丟包4乘客「以為不搭了」 在貴賓室被遺忘只好「包車」去

洞庭湖決口封堵還差90公尺　預計明日完成

陸公佈「731」部隊侵華生化戰新事證 鼠疫跳蚤36公斤空投常德

中國前首富瘋狂拋售！　至少賣了24座萬達廣場

大陸42歲前籃球員猝死　官方曝死因：心臟驟停　

洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」 大片草陸地35天內消失

孫女改造93歲外婆！多巴胺穿搭秒減齡

洞庭湖決堤　狗狗們「洪水中求生」

更多熱門

相關新聞

洪秀柱率台青會見宋濤　批教改「亡其國先滅其史」　

洪秀柱率台青會見宋濤　批教改「亡其國先滅其史」　

2024年「第七屆海峽青年發展論壇」今（8）日15時在浙江杭州登場，活動開始前，大陸國台辦主任宋濤會見國民黨前主席洪秀柱一行，以及20多位台青。宋濤親切與台青握手寒暄，期許兩岸年輕人要多交流，同時不忘「反台獨」。洪秀柱對於台灣教改感到憂心，「亡其國先滅其史」，台灣年輕人忘記兩岸歷史與血脈，是非常嚴重的事情。

15台人遭拘留審判　梁文傑：赴陸帶新手機

15台人遭拘留審判　梁文傑：赴陸帶新手機

陸新規懲治台獨　路透：外企擬撤出台籍員工

陸新規懲治台獨　路透：外企擬撤出台籍員工

彈藥預屯引恐慌　台面臨最大戰爭危機

彈藥預屯引恐慌　台面臨最大戰爭危機

宋濤：把台灣青年推向戰場、綁上台獨戰車

宋濤：把台灣青年推向戰場、綁上台獨戰車

關鍵字：

台獨宋濤青年發展論壇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面