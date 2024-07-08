宋濤籲台青「反台獨」　痛批民進黨罔顧歷史、阻兩岸交流不會得逞

▲ 第七屆青年發展論壇在浙江杭州舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／杭州報導

2024年「第七屆海峽青年發展論壇」今（8）日15時在浙江杭州舉行開幕式。大陸國台辦主任宋濤稍早致詞時指出，大陸方面一如既往歡迎，台灣年青人參與兩岸發展交流，一起「反台獨」，同時痛批民進黨罔顧歷史、紊攪事實、阻礙兩岸交流的圖謀不會得逞。

「第七屆海峽青年發展論壇」杭州舉辦論壇開幕會暨主論壇。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應邀出席論壇，兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約800人參加。

宋濤致詞時，提出三點與現場青年朋友們共勉。第一點，兩岸青年都是民族復興的參與者、推動者、貢獻者，生逢其時也重任在肩，要擔負起時代賦予的使命和責任。「增強做中國人的志氣骨氣，持續推進祖國完全統一，實現中華民族偉大復興繼續砥礪奮鬥，把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。」

談及兩岸現況，宋濤第二點則痛批「民進黨頑固堅持台獨分裂立場，企圖『以外謀獨』、『以武謀獨』，是導致台海局勢緊張動蕩的根源。」

宋濤接著說，「守護共同家園，堅決的維護國家領土和主權完整，反對台獨分裂和外來干涉，與民進黨當局的謀獨挑釁行徑和外部勢力『以台制華』的圖謀，進行堅決的鬥爭，絕不允許任何人、任何勢力把台灣同祖國分裂出去。」

宋濤指出，兩岸同胞都期盼家園安寧，家園和諧，為此就必須推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國的原則的「九二共識」，核心是兩岸同屬一個國家，同屬中華民族的基本事實有共同的認知。

▲ 大陸國台辦主任宋濤鼓勵台灣年輕人多來走走，參與兩岸交流合作。（圖／記者任以芳攝）

宋濤呼籲，希望兩岸青年堅定地站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係重回和平發展的道路。

宋濤繼續說第三點，大陸方面始終致力於推動兩岸關係，和平發展進程中深化兩岸的融合發展，密切促進兩岸交流合作。「民進黨和極少數台獨分子罔顧歷史、紊攪事實，宣揚台獨謬論，煽動兩岸對立對抗，阻礙兩岸交流交往的圖謀不可能得逞，心有所信，方能行遠。」

最後，宋濤呼籲，兩岸青年要堅定信心，把握機遇，積極參與兩岸交流合作融合發展，必定大有作為。「中共中央台辦國務院台辦將一如既往的大力支持浙江與台灣深化交流合作，共同推進兩岸關係發展，助力兩岸青年的發展。」