臺東大武衛生所結合高醫！　心臟內科專科門診守護鄉親健康

▲東縣大武衛生所結合高醫每月2次心臟內科專科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府致力優化改善臺東偏鄉地區的醫療資源，針對大武地區鄉親診療需求，結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院專科門診進駐大武鄉衛生所，安排心臟內科醫師每月二次的門診服務，自108年開診迄今，已服務901人次。不但可以透過專科醫師心臟健康檢查來發現潛在問題，並及早進行治療；若民眾有胸痛、心悸、水腫等症狀，經治療未有改善或需心臟超音波檢查，也可以立即轉介到心臟內科評估與調整用藥。

臺東縣政府表示，根據衛生福利部統計112年國人十大死因，心臟疾病位居第二位，每十萬人約100.3人死於心臟疾病。臺東縣衛生局主動積極向中央及各民間團體爭取資源，自113年7月1日起，全縣16鄉鎮衛生所引進「新型智慧12導程心電圖服務」，50歲以上或具有疑似心臟疾病症狀之民眾，都可以到衛生所接受免費篩檢服務，透過衛生所深入社區「心電圖篩檢」，搭配雲端AI判讀系統，協助中高齡長輩及心血管高風險族群，守護健康。

臺東縣衛生局指出，大武鄉衛生所心臟專科門診醫師可提供篩檢異常之民眾心臟超音波檢查、X光檢查及血液檢查，縮短就醫的距離和時間。近期心臟內科專科門診醫師，協助一位心律不整服用抗凝血藥物發生胃腸道出血的患者治療，因沒有服用抗凝血藥物，會增加血栓的機率。個案在醫師仔細評估及衛教下，使民眾了解藥物的重要性，醫師提供個別化的用藥指導，讓民眾安心用藥及放心治療。

臺東縣衛生局長孫國平呼籲鄉親，每天固定時間測量血壓，遵從醫師指示服藥。三高(高血壓、高血糖及高血脂)或心血管疾病的民眾，應定期追蹤並遵照醫師處方用藥，若發現心悸等病徵時，把握黃金治療時間即刻就醫。