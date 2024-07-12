臺東建築評圖第三屆首獎出爐　逢甲大學彭于芳奪金質獎

▲逢甲大學彭于芳奪金質獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府積極進行臺東設計與文化推廣，匯聚全國優秀的建築與景觀設計人才，共同為臺東的未來發展獻策，第三屆 Build-UP Taitung 臺東建築景觀評圖於11日進行決選，傍晚並由評選委員之一的台東縣長饒慶鈴宣布逢甲大學建築系彭于芳《UREKAT》獲金質獎4萬元獎金及獎杯。

饒慶鈴表示，臺東擁有豐富的自然景觀與人文風情，是學生發揮創意、展現潛力的絕佳場域，臺東縣政府自2022年開始舉辦「Build-UP Taitung 臺東建築景觀評圖暨展覽」，今年已辦理第三屆，期盼透過「Build-UP Taitung」，激發更多學生對這片土地的想像、熱情以及深層思考。



「Build-UP Taitung」是建築評圖活動，也是一個平台，匯聚建築設計領域的青年學子及專業者，逐年為臺東匯聚出厚實的建築設計能量，今年以「城市地景縫合實驗場」為主題，邀請大家共同思索臺東在發展中的挑戰與機遇，並尋找城市與自然環境間的共融之道，共有11件作品報名，基地位置向南延伸至大武、離島蘭嶼等鄉鎮，更新增三間相關建築、空間設計系所投入。

初審評審團選出8件作品進入第二階段，期待透過入選學生團隊來到臺東參與展覽與決選，與評審團進行現場交流與對話。決選包含金質獎由逢甲大學建築系彭于芳所創作《UREKAT》奪得，並獲四萬元整獎金；銀質獎淡江大學建築系葉子彤《遺忘的故事》，獎金三萬五千元整；銅質獎國立台東專科學校建築科陳卉婕的創作《利嘉幼兒園》，也是舉辦三年來首次臺東地區學校學生榮獲，獎金三萬元整；以及三名佳作各一萬五千元整，分別是中國科技大學建築系建築系謝易澄、陳郁涵的《慢/漫建築》、樹德科大室內設計系陳建宏、劉家伶作品《海岸山脈的徐風》，以及國立宜蘭大學建築與永續規劃研究所高瑞璘、陳俐君創作《浪伊娜捲走我的愛》等優秀作品，總獎金共15萬元整，並將公布於臺東縣政府文化處官網及臺東設計中心粉絲專頁。



獲首獎作品：逢甲大學 建築系 彭于芳《UREKAT》作品透過重整提尾、瑞源、寶華基地中水、土、人與鹿野鄉工作脈絡下的土地關係，引領使用者參與一場鹿野與卑南溪的故事走讀，由下游至上游，多種面向重新認識這片土地的過去與未來。