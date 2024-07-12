警農聯手攔阻詐56萬　關山警分局長贈紅榜致謝

▲關警分局長贈「阻詐成功」紅榜致謝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導



「阿姑，我需要資金周轉…」，臺東縣關山鎮農會於11日10時4分許，通報關山聯合派出所稱「民眾要匯款新臺幣56萬5千元，疑似遭詐，請派員前來了解」，警員陳造天、李東錦及陳宏華獲報後隨即趕往。蔡女(35年次)接獲姪兒電話，對其稱因業務需要資金周轉，因聲音極度相似，蔡女不疑有他，欲匯款相助。後經向親友詢問到姪兒「正確」手機回撥，姪兒回答「我沒有要妳匯款」，蔡女這才恍然大悟，開心的對姪兒說「還好有他們」，並一再向員警及農會人員道謝，守住自己的老本。

關山警察分局分局長鍾國楨知悉上情後，特協請書法造詣頗深的鹿野分駐所所長陳泰山書寫「阻詐成功」紅榜，並於12日10時許，率同副分局長潘慶鴻、偵查隊長鄭志舷、公關組長陸金銘、關聯所巡佐周平和及員警等人，親往關農贈送「阻詐成功」紅榜致謝。

鍾國楨親自將紅榜及警察小熊，致贈予關農辦事員熊小姐，表彰其機警的反應，與警攜手保障存戶的財產。隨後鍾分局至關農信用部櫃檯，向所有的職員感謝，攔阻詐騙的第一線靠您們了！期望透過與警建立的「友善通報網」，還有不厭其煩地「關懷詢問」，讓民眾免於受害。

政府為弭平詐騙的氣焰，行政院業已通過打詐四法的草案，並加快送交立院審議。新的打詐法案透過加重刑責來嚇阻犯罪，並因應新型態的犯罪手法，增加更多元的偵蒐工具，協助檢警調等單位共同打擊詐騙，強化社會安全，以維護社會治安，保障民眾辛苦獲得的財產。

關山警察分局表示，為守護民眾財產安全，與轄內金融機構及超商等業者達成「防詐連線」共識，並建立「友善通報網」，若發現有邊講電話邊操作ATM、神情慌張、臨櫃異常提(存)領款及領取未註明寄件人包裹等狀況，協助通報分駐所，期能及時攔阻詐騙案件，避免民眾遭受損失。再次提醒民眾，切勿點擊不明訊息及連結，避免個資遭竊，若接到不明來電或是訊息，要依防詐三步驟「1聽、2掛、3查證」，並撥打110或165查證或報案，以保障自身財產安全。