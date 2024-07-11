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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台東阿公「吃醋殺同床36年女友」　檢聲請羈押獲准

▲▼台東老翁懷疑同居36年女友與他人有染，憤而朝其捅了一刀，並潑汽油點火燒成焦屍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東老翁涉嫌殺害同居女友，被警方帶回後態度相當冷靜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、鄒鎮宇／台東報導

台東縣東河鄉78歲潘姓男子，疑似懷疑同床36年的63歲張姓女友與他人有染，睡前發生口角後持刀攻擊再潑灑汽油縱火燒屋，將張女燒成焦屍。對此，檢方認為潘男罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據之虞，向台東地院聲請羈押獲准。

台東地檢署表示，檢方訊後認為，潘男犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，因此向台東地方法院 聲請羈押獲准。

台東地檢署指出，11日凌晨接獲台東縣警察局成功分局通報，台東縣東河鄉某處民宅於10日深夜發生殺人縱火案。警方到場後隨即逮捕仍在現場之被告潘姓男子，地檢署立刻指派郭又菱檢察官偵辦。

經檢察官到場履勘並訊問潘男及相關證人後，認潘男犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，爰向台東地院聲請羈押獲准。另外，死者張女因初步無法確定死亡原因，檢方諭知擇日解剖。

台東警消10日深夜11時52分接獲通報趕抵現場，發現潘男的21歲許姓孫子倒在地上，且屋內不斷竄出濃煙，立即射水救火，待控制火勢後才發現1樓有具焦屍，經調死者是63歲的張姓女子。

許姓孫子供稱，當時聽到阿公、阿嬤為先前豐年祭練舞一事發生爭吵，上前查看後竟見阿公持刀，想阻止還遭波及砍傷，嚇得逃出家門並打電話求救。

潘翁則供稱，他與張女交往、同居36年，早就將房子過戶給她，但女友近年頻繁早出晚歸，2人先前也因豐年祭練舞一事發生爭吵，潘翁早就懷疑女友在外與他人有染；10日晚間睡前張女躺在床上不斷滑手機，經出言制止無用後，再度激怒潘翁，2人爆發激烈口角，潘盛怒之下抄起菜刀先朝張女捅了一刀，隨後翻出家中存放的汽油，潑灑後以打火機點火，將伴侶燒成焦屍。

案發後潘翁已遭警方帶回，偵訊時態度冷靜

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