　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

▲▼行人路權,路人,雷雨,雨衣,斑馬線,過馬路,禮讓行人,行人地獄,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天午後雷雨顯著，大台北、中南部和各地山區有局部大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（13日）太平洋高壓增強，環境轉西南風，西半部、宜花、各地山區有午後雷雨，雨勢變得顯著，大台北、中南部、各地山區有局部大雨；下周有兩個熱帶系統發展，是否成颱仍要觀察，其中南海若生成熱帶性低氣壓，對台灣影響小，至於菲律賓東方海面熱帶系統是否影響台灣，則要觀察下周高壓強度而定。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天太平洋高壓逐漸增強，環境從西南風轉偏南風，清晨到上午中南部有零星飄雨，各地晴到多雲，午後西半部、宜蘭、花蓮和各地山區有局部短暫雷陣雨，明天午後雨勢較為顯著，大台北、中南部、各地山區有局部大雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周日太平洋高壓持續增強，張竣堯指出，周日環境將轉東南風，各地晴到多雲，午後降雨範圍會稍微限縮，以西半部、東半部山區為主，雨勢不會像周六那麼明顯；下周一到下周五天氣跟周日類似，因環境轉東南風，恆春半島、台東有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部、東半部山區有午後雷陣雨；另下周二到下周五，各地山區也有局部大雨機會。

▲▼明天12縣市亮高溫燈號。（圖／氣象署提供）

▲明天12縣市亮高溫燈號。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯說明，周六各地高溫約32到36度，大台北盆地、中南部內陸及近山區、花東縱谷明天有36度以上高溫機會；周日高壓增強，高溫更明顯，大台北盆地、中南部內陸及近山區有高溫37度以上機會，周日到下周五都是類似高溫型態。

至於是否有颱風生成機會，張竣堯表示，下周起太平洋高壓北移動、東退，南海和菲律賓東方海面的大氣都有利熱帶低壓發展，會有熱帶雲簇發展起來，是否發展為颱風還要觀察。

張竣堯進一步說明，南海的低壓預計周日和下周一有機會發展為熱帶性低氣壓，向西往中南部半島前進，對台灣天氣沒有直接影響；至於菲律賓東方海面的熱帶雲簇，下周若發展為熱帶性低氣壓，未來是否成颱或影響台灣，要是高壓強度而定，仍帶下周觀察。

ET快訊
百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識
快訊／「本土魔獸」謝宗融離隊
快訊／吳子嘉判賠300萬！　陳時中：賠償全數捐公益
快訊／21官警遭聲押！首波1人收押、7人交保
快訊／戴資穎奧運籤表出爐！
桃園阿公性侵女童42次　誆「無套」才能解救妳
快訊／打詐專法三讀　鉅額詐欺最重關12年、平台不配合防詐可重
「人劍合一」捅母2刀亡　檢曝25歲男：精神狀況不穩定
快訊／ 分科測驗數甲參考答案出爐　估5標提高7至8級分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

大膽島旅遊重磅回歸　壯麗景觀加歷史文化...成金門旅遊熱點

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

SJ立志成為「2024最常訪台韓星」　始源大推「台灣超商便當」

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

大膽島旅遊重磅回歸　壯麗景觀加歷史文化...成金門旅遊熱點

32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

尼泊爾暴雨釀土石流！　2輛巴士被沖下河「至少62人失蹤」

興富發再砸近38億　搶下七期市政路最後一間幼稚園

安得烈慈善協會舉辦生命成長營　助弱勢孩子追逐夢想

流浪幼貓「腸子掉出5公分」　暖女「不捨小小年紀受苦」決定給家

孔劉生日禮物堆成山　潮流裝扮跪謝粉絲厚愛

陸成立「警稅合成作戰中心」　海基會提醒台商密切注意

富邦勇士宣布「本土魔獸」謝宗融離隊　他將轉戰日職B3球隊

機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

貪吃鸚鵡狂表演才藝　聽媽話連翻４圈終如願

生活熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

即／黑心商賣11.4公噸過期肉！重罰840萬

曾懷疑整肅鄭文燦　她搖頭：非賴做得出的事

「輕微違規不予民眾檢舉」網路連署要求撤回　交通部正式回應

賓士爸停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻

鄭文燦沒冷氣吹？內行揭「桃監惡劣環境」比沒冷氣更慘

更多熱門

相關新聞

17縣市亮高溫燈號　全台前10熱「全飆破37度」

17縣市亮高溫燈號　全台前10熱「全飆破37度」

今天(12日)高溫炎熱，中央氣象署下午14時39分針對17縣市發布高溫燈號，其中彰化和台東可能有38度極端高溫，台東已出現焚風。

大票人有感「今年熱爆」：連颱風都很少來了

大票人有感「今年熱爆」：連颱風都很少來了

凱米颱風能否生成「下周是關鍵」　專家：對台灣影響小

凱米颱風能否生成「下周是關鍵」　專家：對台灣影響小

午後雷雨襲2地　氣象署揭「台灣南邊生成颱風」可能落7月下旬

午後雷雨襲2地　氣象署揭「台灣南邊生成颱風」可能落7月下旬

熱帶低氣壓最快下周一生成　專家：增強颱風機率約3成

熱帶低氣壓最快下周一生成　專家：增強颱風機率約3成

關鍵字：

氣象氣象署天氣颱風雨勢大雨降雨雷雨熱帶低氣壓太平洋高壓

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

購物天后電話講一半「突發怪聲」

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

30人酒駕姓名、照片公布

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

前AV女優現身「啦啦隊徵選」

這群人木星單飛認「分手17年男友」內幕曝光

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面