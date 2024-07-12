周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

▲明天午後雷雨顯著，大台北、中南部和各地山區有局部大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（13日）太平洋高壓增強，環境轉西南風，西半部、宜花、各地山區有午後雷雨，雨勢變得顯著，大台北、中南部、各地山區有局部大雨；下周有兩個熱帶系統發展，是否成颱仍要觀察，其中南海若生成熱帶性低氣壓，對台灣影響小，至於菲律賓東方海面熱帶系統是否影響台灣，則要觀察下周高壓強度而定。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天太平洋高壓逐漸增強，環境從西南風轉偏南風，清晨到上午中南部有零星飄雨，各地晴到多雲，午後西半部、宜蘭、花蓮和各地山區有局部短暫雷陣雨，明天午後雨勢較為顯著，大台北、中南部、各地山區有局部大雨。

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周日太平洋高壓持續增強，張竣堯指出，周日環境將轉東南風，各地晴到多雲，午後降雨範圍會稍微限縮，以西半部、東半部山區為主，雨勢不會像周六那麼明顯；下周一到下周五天氣跟周日類似，因環境轉東南風，恆春半島、台東有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部、東半部山區有午後雷陣雨；另下周二到下周五，各地山區也有局部大雨機會。

▲明天12縣市亮高溫燈號。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯說明，周六各地高溫約32到36度，大台北盆地、中南部內陸及近山區、花東縱谷明天有36度以上高溫機會；周日高壓增強，高溫更明顯，大台北盆地、中南部內陸及近山區有高溫37度以上機會，周日到下周五都是類似高溫型態。

至於是否有颱風生成機會，張竣堯表示，下周起太平洋高壓北移動、東退，南海和菲律賓東方海面的大氣都有利熱帶低壓發展，會有熱帶雲簇發展起來，是否發展為颱風還要觀察。

張竣堯進一步說明，南海的低壓預計周日和下周一有機會發展為熱帶性低氣壓，向西往中南部半島前進，對台灣天氣沒有直接影響；至於菲律賓東方海面的熱帶雲簇，下周若發展為熱帶性低氣壓，未來是否成颱或影響台灣，要是高壓強度而定，仍帶下周觀察。