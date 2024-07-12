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凱米颱風能否生成「下周是關鍵」　專家：對台灣影響小

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▲對流旺盛，今午後有雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(12日)到周末高溫炎熱，午後有短暫雷陣雨，南海有季風低壓發展，周末到下周增強，有可能發展熱帶性低氣壓或颱風，今年第3號颱風凱米(Gaemi)是否有生成機會，為下周的天氣重點。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天至周末台灣持續受太平洋高壓勢力影響，為西南風環境，各地為晴時多雲，早晚天氣穩定，午後有熱對流帶來短暫雷陣雨，南部清晨偶有短暫陣雨，不過這幾天太平洋高壓勢力有些增強，午後降雨較減緩，午後熱對流範圍縮減，局限於山區，前往山區要留意午後有短暫雷陣雨，時有較大雨勢，烏雲靠近或有雷聲時，應立即尋找安全場域避險。

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今天氣溫持續炎熱，林孝儒指出，尤其大台北盆地區、中南部及東部，今天都有機會出現高溫36度或以上的機會。

▲▼今天高溫炎熱。（圖／氣象署提供）

▲今天高溫炎熱。（圖／氣象署提供）

下周台灣仍處在太平洋高壓邊緣的東南至偏東風環境，不過高壓的強度將有些減弱趨勢，林孝儒表示，整體氣溫依舊炎熱，沒有太大變化外，各地降雨型態仍是以午後熱對流短暫雷陣雨為主，而東南部也有迎風短暫雨，不過屆時轉為弱風側的西部將較有利熱對流發展旺盛，是否有較顯著的降雨影響機會，要多觀察。

至於颱風動態，林孝儒指出，目前可看到南海有季風低壓正在發展中，預測周末至下周將持續增強，有可能發展成為熱帶性低氣壓或颱風，還需周末進一步觀察。現在這樣的環境也逐漸顯示出南海至菲律賓東海面將逐漸有利於熱帶系統發展的環境，不排除從中都再有熱帶性低氣壓或颱風生成的機會，因此是否有今年第三號颱風凱米(Gaemi)生成機會為下周的天氣重點。

不過林孝儒表示，初步來看，下周太平洋高壓的勢力雖然有北抬減弱之趨勢，但還仍有往台灣延伸之趨勢，預測熱帶系統會受副高南側邊緣及西南季風導引朝西至西北方向移動機會高，主要趨向南海至廣州一帶，對台灣直接影響機會較小，暫時不用太過於擔心的。

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