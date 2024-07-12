午後雷雨襲2地　氣象署揭「台灣南邊生成颱風」可能落7月下旬

▲午後對流旺盛，大台北和嘉南可能出現雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，午後有雷陣雨，今天(12日)大台北盆地南側、嘉南平地有午後雷雨發展，也可能有大雨。至於颱風動態，氣象署表示，未來一周台灣南邊熱帶系統發展機率低，但仍不排除有發展可能，7月下旬台灣南邊可能有颱風生成機會，是否影響台灣仍待觀察。

中央氣象署預報中心科長林伯東表示，今天台灣上空清朗無雲，下午之後有午後對流發展，北邊有鋒面系統正在影響日本、韓國和中國一帶，南邊洋面上季風槽已經開始建立，廣大區域有對流系統發展，氣象署會密切觀察是否會形成颱風。

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林伯東進一步說明，今天降雨區域為各地山區，有明顯降雨，平地部分大台北盆地南側、嘉南平地有午後雷陣雨發展，也可能有大雨發生，未來一周會天氣類似，降雨區隨風向改變，今天受西南風偏南風影響，周日轉東南風，西半部降雨將更明顯。

溫度方面，林伯東表示，目前各地出現30度以上高溫，包括北部沿海、台北盆地、南高屏地區，東南部今天有焚風，氣象署今發布高溫燈號，台北市、新北市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，其他包括台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣為黃色燈號。

至於颱風動態，林伯東指出，根據目前最新資料來看，不同模式之間對颱風掌握還有不太確定的地方，有些模式偏向南海往中南半島有明顯熱帶系統發生，大部分模式預測偏向無法組織成颱風，未來一周台灣南邊熱帶系統發展機率低，但仍不排除有發展可能；7月下旬台灣南邊可能有機會生成颱風，是否會影響台灣，要看到時候颱風生成情況。