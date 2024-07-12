17縣市亮高溫燈號　全台前10熱「全飆破37度」

▲今天高溫炎熱，全台前10大最熱排行全飆破37度 。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（12日）高溫炎熱，中央氣象署下午2時39分針對17縣市發布高溫燈號，其中彰化和台東可能有38度極端高溫，台東已出現焚風。

根據氣象署最新觀測，今天下午1時台東縣關山已經出現37.7度高溫，下午2時台東縣石寧山也有37.4度高溫，下午1時10分彰化縣溪湖高溫也飆出37.4度，目前全台前10大高溫都在37.1度以上，包括台北市科教館、信義區等地也都出現37度以上高溫。

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▲全台10大高溫排行。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今日彰化縣及台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

此外，氣象署指出，台北市、新北市、桃園市、雲林縣、高雄市、屏東縣及花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、台南市及澎湖縣為黃色燈號，也有36度高溫機率。

高溫資訊(橙色)

影響時間：12日白天

高溫橙色38燈號：彰化縣、台東縣

高溫橙色36燈號：台北市、新北市、桃園市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣

高溫黃色燈號：基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、澎湖縣