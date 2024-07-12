一早就很熱！大票人有感「今年熱爆」：連颱風都很少來了

▲天氣熱到，原PO還沒出門就滿頭大汗。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

小暑到大暑期間是一整年最熱時刻！一名網友哀喊，醒來把冷氣關掉，還沒出門上班就滿身大汗，以前都是中午才開始熱，無奈一早7-8點就很熱了，「大家有覺得今年比較熱嗎？」文章曝光後，全場哀喊「現在是熱到一踏出家門就快融化」、「有！熱到想罵人」；也有人直呼「連颱風都很少來了！」

一名網友在PTT表示，記得以前夏天最熱的時段，通常落在正中午，如今原PO一大早就被熱爆，「最近早上7-8點就已經很熱，睡醒把冷氣關掉，到出門前就滿頭大汗了！」對此，原PO也拋問，「大家有覺得今年比較熱嗎？」

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全場也一致有感，「今年真的有熱」、「個人感覺今年明顯比往年熱」、「只會一年比一年熱QQ」、「有！熱到想罵人」、「前兩年真的沒這麼誇張，今年真的熱」、「有感，我今年夏天都不想去戶外跑步了，都去WG跑跑步機吹冷氣覺得舒服」、「現在是熱到一踏出家門就快融化」、「每年都有人這樣問，但今年是真的特別熱」；甚至有網友直呼「需要颱風消暑」、「火力發電正常發威，連颱風都很少來了」。

還有人說，「今年晚熱，端午過後直接熱爆，以前4月就熱但沒那麼熱」、「今年很晚才熱，端午後才熱的，端午前沒開過冷氣，早上中午的確很熱，但每天下午後雷陣雨，下完後就其實比較不熱」。

天氣如此之熱，民眾小心別中暑了，根據衛福部資料顯示，統計7月1日至10日已有418人次因為熱傷害送醫。北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥表示，熱中暑早期症狀包括「頭暈、頭痛、噁心、皮膚發紅發熱且乾燥、心跳加快和呼吸急促」，若不即刻處理，症狀往往會迅速惡化，尤其出現高燒（體溫超過40°C）、意識混亂、抽搐、甚至昏迷。

值得注意的是，熱中暑與熱損傷的主要區別在於，熱中暑患者往往皮膚乾燥無汗，這是因為體溫調節機制已經完全失效。