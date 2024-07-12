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同事碎嘴她「是不是大小姐」　本尊突現身！網驚：EQ很好

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲同事認為原PO是大小姐。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

廁所或茶水間是不少人的八卦基地！一名妹子透露，某次聽到不熟的同事，議論著原PO「是不是大小姐」，還說背的包包、噴的香水似乎都不便宜，結果原PO本尊直接從廁所走出來，大方解釋包包都是淘寶買的，結局更神展開，兩人意外成為打屁聊天的好同事。

一名女網友在Dcard以「被同事誤認為大小姐」為標題發文，她屬於時間到就下班的人，跟同事也僅點頭之交，某天肚子痛待在廁所，忽然聽到同事的熟悉聲音，正在與別人討論「XXX到底是不是大小姐？」沒錯，就是在議論著原PO。

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同事又說，「每天都打扮得漂漂亮亮，包包每天都背不一樣的，而且她身上的香水一聞就很貴」，才講完沒多久，原PO就開門走出來，讓對方措手不及。

原PO一臉笑意解釋，包包是在淘寶買的，價格才300至400元而已，並提到上班雖然痛苦，但早起打扮反而更能打起精神，接著大方邀約改天一起逛街，最後還傳了香水的網址。

而結局神展開，同事感到訝異，才知原PO這麼好相處，當下兩人相約周五去逛中山站，甚至還成了打屁聊天的好同事。不過，原PO也仍善意提醒，「鼓勵大家不要隨便在廁所跟茶水間亂碎嘴，因為你不知道廁所裡面走出來的會是什麼人！」

底下網友熱議，「EQ很好，化尷尬為假友誼？」「好像連續劇的劇情啊！議論誰，誰就會突然冒出來，真的不要在公共場所議論別人」、「我也被人誤認為是什麼嬌貴女子，但其實我很粗魯，回家是個不修邊幅的電動宅女」、「公司的茶水間跟廁所，每次去完都可以收穫到新情報」、「如果說外表像大小姐我覺得是誇獎耶，代表很精緻好看，確實不用覺得不開心」。

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