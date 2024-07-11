網購9.6kg雞爪海運來台！越女嘴饞獲緩起訴　要她貼10篇警惕文

▲海關人員日前開箱查驗發現有批大陸海運的「雞爪、鴨掌」等立刻查扣循線找到越南籍女子，函送偵辦。（示意圖／防檢局提供）

記者黃宥寧／台北報導

嘴饞了！基隆關八里分關的海關人員例行開箱查驗，發現一批來自大陸的雞爪、鴨掌、鵪鶉蛋，由於這些食品是台灣不得輸入的檢疫物，立刻將其扣下，循線找到訂購人越南籍女子小愛（化名），依法送辦。士林地檢署偵結，予以緩起訴1年，條件為在臉書、LINE等公開平台張貼動物傳染病防治條例規定10份。

緩起訴指出，小愛去年10月間上淘寶購買雞爪9包（重9.6公斤）、鴨掌4包（3.84公克）及鵪鶉蛋1包（0.9公克）想解嘴饞，同年月26日貨物經由海運方式送來台灣，遭海關人員開箱查驗。

孰料，當場發現裡面都是台灣公告禁止輸入的食物，立刻扣下，交由農業部動植物防疫檢疫署基隆分署循線找人，並函送士林地檢署偵辦。

偵查時，小愛坦承不諱，檢察官認她違反《動物傳染病防治條例》第41條第1項，擅自輸入禁止輸入檢疫物罪，但審酌她無前科，僅因一時失慮，經歷此次司法程序應有所警惕，予以緩起訴。

但緩起訴條件為，在臉書、LINE貼文等公開平台張貼含有「非經檢驗，不得自境外輸入牛、雞、鴨、鵝、魚等中央主關機關指定之動物及檢疫物，否則會違反動物傳染病防治條例，有刑事處罰及行政罰緩」等相關內容之公開貼文10份。