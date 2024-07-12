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社會 社會焦點 保障人權

快訊／裁定出爐！鄭文燦涉貪關鍵人90歲楊兆麟　維持千萬交保

▲▼檢察官陳嘉義。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊兆麟今重新召開羈押庭，檢察官陳嘉義蒞庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦在任職桃園市長期間涉嫌貪汙收賄，11日桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見，本案關鍵人物之一的台塑集團總管理處前總經理楊兆麟因高齡90歲，日前以1000萬元交保；但桃檢提出抗告，今（12）日上午10時30分重新召開羈押庭，12時許，桃園地院裁定維持1000萬元交保。

本案係華亞科學園區外一處9.5公頃農地地主組成重劃會，向桃市府申請自辦重劃，主導重劃會的台塑集團前高層籌出500萬元透過與華亞重劃會主委廖俊松交付給鄭文燦，鄭事後主導由市府通過該重劃案。

捲入本案的台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、台塑集團前副總經理兼發言人侯水文等人集資，透過與鄭文燦熟識的台塑集團顧問廖俊松、以及廖俊松在台塑任職的2個兒子均遭檢調搜索、約談，除楊兆麟因高齡90歲，日前獲法院裁准以1000萬元。

檢方對於楊兆麟提出抗告，高院指出，開庭訊問楊兆麟時，未通知檢察官到庭應訊，使檢察官無從表示意見，程序上尚有瑕疵，故撤銷發回。今（12）日上午10時30分重新召開羈押庭，12時許，桃園地院裁定維持1000萬元交保。

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