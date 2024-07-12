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社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦涉貪被收押「祕書LINE訊息成主因」　7天斷政治路

記者黃翊婷／綜合報導

海基會前董事長鄭文燦被指控在擔任桃園市長期間涉嫌收賄，二進二出桃園地院，分別以500萬元、1200萬元交保，但11日桃園地院召開第三次聲押庭，經過4小時庭訊，認為鄭5日應訊前，透過LINE傳送訊息給施姓祕書，有串證之疑慮，因此裁定羈押禁見。鄭文燦的3名律師徹夜撰寫抗告書，並在11日深夜遞交至桃園地院。

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園地院第三次召開羈押庭，鄭文燦面色凝重。（圖／記者林敬旻攝）

回顧事件經過，鄭文燦被指控涉入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，疑似是華亞科學園區外有一筆面積約9.5公頃的農地，地主組成重劃會向桃園市府申請自辦重劃，主導重劃會者是前台塑集團高層，並與多名地主自籌近千萬元，透過重劃會中與鄭熟識的廖姓人士交付金錢。

▲▼快訊／鄭文燦囚車出發了！前往桃園看守所畫面曝光。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦搭乘囚車前往桃園看守所。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署掌握情資後，在5日發出傳票約談鄭文燦，經過16小時複訊，檢察官陳嘉義認為鄭涉嫌《貪汙治罪條例》之「違背職務收賄」，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯、證人之虞，於是向桃園地院聲請羈押禁見。桃園地院6日裁定鄭文燦500萬元交保，但限制住居、出境與出海，當時鄭交保後，面對媒體詢問，不發一語、面帶笑容離開；對於這個結果，檢方當庭提出抗告。

▲▼ 鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鄭文燦第一次以500萬元交保，離開時面帶笑容。（資料照／記者呂佳賢攝）

沒想到交保僅68小時後，高等法院撤銷發回，桃園地院9日二度更裁鄭文燦聲押庭，並做出以1200萬元交保，限制出境、出海等裁定。這次鄭文燦表情嚴肅，從法警室出來後，繞過等候拍攝的媒體，直接快步上車，整個過程不到1分鐘。

▲▼0709 鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者黃克翔攝）

▼▲上圖為鄭文燦第二次以1200萬元交保，表情嚴肅。下圖為律師（白衣者）在20分鐘內火速補齊700萬元辦理交保。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鄭文燦律師現金交保。（圖／黃克翔攝）

隨後檢方再度提出抗告，桃園地院11日召開第三次聲押庭，經過4小時庭訊，裁定鄭文燦羈押禁見。桃園地院發布新聞稿說明收押理由，內容指出，鄭文燦5日應訊前，曾透過LINE傳送訊息給施姓祕書，訊息內容與應訊時的答辯方向相同，可見鄭在應訊前已有管道得知檢方偵辦內容，並擬妥答辯方向。

桃園地院的新聞稿中還提到，施姓祕書作為鄭文燦與他人溝通聯繫的管道，也多次居間為「廖姓人士」傳遞訊息，顯然處於傳遞案情訊息的重要地位，參酌鄭在第一次應訊前，已有將自己的答辯方向傳送給秘書，顯見確實有串證之疑慮，最終裁定羈押禁見。

▲▼鄭文燦收押，桃監準備晚餐。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園看守所為鄭文燦準備4菜1湯晚餐，包含滷雞翅、涼拌豆干、炒空心菜以及清蒸排骨湯等等。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦11日晚間抵達桃園看守所，編號2350，但因為涉及個資，後來編號有進行更改，且不對外透露。桃園監獄副典獄長許國賢表示，鄭文燦當晚已經先吃過麵包，所以沒有食用看守所晚餐，隨身物品方面僅攜帶一些個人慢性病藥品，預計12日會前往醫院進行健康檢查，或是由獄方配合醫師進入看守所檢查。

鄭文燦的3名律師徹夜撰寫抗告書，並在11日深夜遞交至桃園地院，面對媒體詢問，全程保持沉默。鄭文燦的政治生涯經歷豐富，2006年在蘇貞昌內閣中擔任行政院新聞局長，是最年輕的閣員；2014年獲得民進黨提名參選桃園市長並順利當選，是當時六都中最年輕的市長，之後還擔任過行政院副院長、海基會董事長等職務，如今卻因為捲入貪汙收賄案被收押，外界推測他的政治之路恐怕難以繼續走下去，後續發展仍有待進一步觀察。

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