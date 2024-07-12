鄭文燦早知檢調偵辦內容被收押　律師：不能先沙盤推演喔？

▲海基會前董事長鄭文燦。（圖／記者呂佳賢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

海基會前董事長鄭文燦因涉嫌貪污收賄，11日被桃園地院裁定羈押禁見。事後，桃園地院發出聲明指出，鄭文燦有管道得知檢方偵辦方向且擬好答辯方向，有串證之虞，讓律師林智群不滿地表示，「都花大錢請了三個律師了，其中還有法官退下來的，律師們不會沙盤推演喔？」

桃園地方法院11日發出聲明表示，鄭文燦5日透過LINE傳訊息給秘書施彥廷，訊息內容與應訊時答辯方向相同，可見被告於應訊前已經有管道得知檢察官的偵辦內容並擬妥答辯方向，並在應訊前將所擬答辯方向傳送給施彥廷；另外，鄭文燦在第一次應訊前，已有將自己答辯方向傳送給施彥廷，顯見確實有串證之疑慮。

桃園地院指出，施彥廷作為鄭文燦與他人間的溝通聯繫管道，多次居間幫忙聯繫廖姓地主，足以居於傳遞案情訊息之重要地位。

民眾黨立委黃國昌在臉書PO出法院聲明表示，「新潮流果然很夠力！法務部應徹查究竟是誰洩的密！」

▲四叉貓劉宇（左）、律師林智群（右）。（圖／翻攝劉宇臉書）



對此，律師林智群對黃國昌嗆聲，直言黃沒有實務經驗才大驚小怪，「鄭文燦的案子，7年來檢察官已經偵辦3次，前面兩次都以證據不足簽結，鄭文燦之前應該也被找去地檢署問過，怎麼會不知道檢察官偵辦方向？」

針對檢察官偵辦方向疑似被洩密，林智群表示，「業內都知道，地檢署偵查不公開根本就是笑話」、「都花大錢請了三個律師了，其中還有法官退下來的，律師們不會沙盤推演喔？黃國昌開庭前都沒做準備，開庭時還不專心看網路直播，就以為其他律師都跟他一樣不稱職喔？