用老婆臉書發文「我出軌被抓包了」　人夫挨罰12萬元

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿成（化名）去年6月間未經妻子A女同意，擅自使用對方的臉書帳號，發文聲稱「我跟XX出軌被抓包了」、「我會好好跟他遠走高飛」等文字，貶損妻子的名譽，因而挨告。新北地院法官日前審理此案，並依無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦相關設備罪，判處阿成有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿成未經同意冒用妻子的名義在臉書發文，結果吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿成與A女是夫妻關係，屬於家庭暴力防治法第3條第1款規定之家庭成員，去年6月間他在未經A女的同意之下，擅自輸入帳號、密碼登入A女的臉書帳號，並以A女的名義發文，內容包含「我跟XX出軌被抓包了」、「我會好好跟他遠走高飛」等等。

由於該篇文章內容造成A女名譽貶損，阿成因此挨告，但他到案之後僅坦承妨害電腦使用的行為，否認散布文字誹謗的部分。

新北地院法官認為，阿成的行為在性質上屬於精神騷擾、控制行為，他未能先理性思考夫妻關係出現什麼問題，反而不顧妻子的隱私權，無故侵入臉書帳號並冒名發文，嚴重影響妻子的名譽，可見他的法治觀念不足。

法官接著表示，阿成曾因妨害名譽案件被判刑確定，素行難認良好，考量到他已經坦承犯行，但尚未與妻子達成和解、賠償或取得原諒，因此依無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦相關設備罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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