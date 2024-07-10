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社會 社會焦點 保障人權

老婆夜市熱吻小王、開房間　綠帽尪「目睹路邊1幕」心碎了

記者黃翊婷／新北報導

一名人夫控訴妻子小美（化名）與阿強（化名）發生婚外情，不僅屢次拋家棄子，還被友人目擊當眾接吻、進出商旅，他自己也曾撞見兩人在路邊接吻，一氣之下決定對他們提告求償60萬元。雖然小美矢口否認外遇，阿強則未出庭，新北地院法官檢視所有證據之後，仍採信人夫的說詞，並判小美和阿強應連帶賠償30萬元較為適當。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲人夫表示，自己和朋友都曾目睹小美和阿強在公開場合接吻。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，夫妻倆原本感情和睦，但從某一天開始小美的態度變得很冷淡，後來有朋友目擊小美和阿強在夜市接吻，他這才知道被戴綠帽，沒想到過沒多久，他自己也撞見小美和阿強在路邊接吻，3天之後又有朋友看見兩人一同進出商旅。

人夫表示，他曾要求小美回歸家庭，小美卻屢次拋家棄子、經常夜不歸宿，至今仍與阿強保持聯繫，讓他無法接受，這才決定對兩人提告求償60萬元。

針對人夫的控訴，小美否認外遇並辯稱，丈夫出示的影片截圖畫面模糊不清，影片中的女子不是她，況且也沒有具體證據可以證明她和阿強之間有任何過從甚密的舉動。而阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

不過，新北地院法官認為，比對人夫出示的照片證據、商旅旅宿名單及監視畫面、車籍資料等證據，已經足以使本院心證形成達到證據優勢或明晰可信的程度，人夫對於自己的主張已經提出相當的證明，最終不採信小美的說詞，並判小美和阿強應連帶賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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