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社會 社會焦點 保障人權

未禮讓撞到行人害骨折　駕駛自首被判刑4個月

記者黃翊婷／新北報導

阿偉（化名）去年4月間駕駛自用大貨車行經新北市三重區自強路3段，因左轉時未禮讓行人，撞到當時走在行人穿越道上的A女，導致A女受傷骨折，因而挨告。新北地院法官日前審理此案，考量到阿偉在車禍發生之後主動向警員自首，最終依法判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路。（圖／記者季相儒攝）

▲阿偉撞傷過馬路的行人，因而吃上官司。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿偉去年4月間駕駛自用大貨車行經新北市三重區自強路3段與國道路1段路口，他本來應該暫停讓行人先行通過，卻在左轉時因為沒有禮讓行人，撞到當時走在行人穿越道上的A女，導致A女右側股骨轉子間骨折。

阿偉在車禍發生之後，主動向到場處理的警員表明自己就是肇事者，而且願意接受裁判。新北地院法官認為，阿偉的行為符合自首要件，得依《刑法》第62條前段規定減輕其刑。

法官表示，阿偉未注意車前狀況及禮讓行人先行，導致車禍發生，考量到他始終坦承犯行，只是因為雙方對於賠償金額認知差距過大，至今仍未達成和解，最終依汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而過失傷害人罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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