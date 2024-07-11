人夫戀上援交女「8個月被詐712萬元」　結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

已婚男子阿豐（化名）因援交結識女子小美（化名），進而發展成男女朋友關係，小美以阿嬤罹癌、母親欠錢、自己懷孕等理由，在短短8個月內騙取712萬餘元；後來阿豐發現被騙，憤而提告。雖然小美堅稱那些錢都是阿豐自願給付的，但並未獲得新北地院法官採信，日前仍被依詐欺取財罪、恐嚇危害安全罪，分別判處有期徒刑1年10個月、拘役30日。

▲小美被控詐財，8個月得手712萬餘元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豐與小美是在2019年間因援交認識，接著發展成男女朋友關係，兩人交往之後，小美以阿嬤罹癌需要醫藥費、母親積欠賭債以及地下錢莊債務等理由，向阿豐開口要錢；接著小美又以要帶阿嬤去花蓮旅遊、想要生日禮物等理由，要求阿豐給付安家費、旅遊費、生日禮金，還獲得1個限量名牌包當生日禮物。

食髓知味的小美明知自己沒有懷孕，仍向阿豐謊稱懷孕需要錢，還在網路上下載胎兒超音波照片上傳至自己的社交平台，等到阿豐上當了，再以懷孕身體不舒服、無法上班等理由，繼續索要錢財；此外，2021年5月間，小美還曾透過LINE傳訊息給阿豐，內容包含「你要這樣搞我是不是，沒關係，我直接打電話去跟你老婆講」、「他X的，讓我懷孕之後再跟我講這些東西」。

阿豐在短短8個月之內，為了小美一共支付712萬3796元，後來他發現，小美的阿嬤早就已經過世、母親也沒有欠債，這才驚覺受騙，憤而提告。

對此，小美表示，她確實有在交往期間收到阿豐給的712萬餘元，但那些錢都是阿豐基於交往關係自願給付的，她並未施用詐術，也沒有恐嚇的意思。

新北地院法官認為，阿豐在偵審期間歷次證述尚屬一致，而且也有提出帳戶支付明細佐證，因此認定他確實曾給付小美712萬餘元。

法官接著指出，小美的母親也作證證實阿嬤早已過世，自己也沒有欠債，可見小美的確是以詐術向阿豐索要錢財；另外，在小美與阿豐的對話紀錄中，她多次提及自己懷孕的事情，包含「我他X懷你小孩，你要怎樣就怎樣」、「叫我現在挺著這樣的身體去上班？要逼我是不是」等等，顯見她確實曾以自己懷孕為由，要求阿豐給錢。

法官表示，小美僅憑空言否認指控，說詞又與事證不符，最終不採信她的說詞，並依詐欺取財罪判處有期徒刑1年10個月，712萬餘元所得全部沒收，另依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。