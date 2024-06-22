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社會 社會焦點 保障人權

2男PO文販毒囂張喊「大量批發甜甜價」　隔天秒被抓真相傻眼

記者黃翊婷／新北報導

郭姓男子和林姓男子去年10月間透過社群軟體發文，「大量批發請找我（甜甜價）」，意圖向不特定人士販售毒品，但隨即被警方盯上，隔天相約當面交易，結果2人不僅雙雙被逮，「毒品」也被發現其實是冰糖。新北地院法官審理之後，依以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪，判處2人各有期徒刑6個月。

▲▼毒品,違禁藥物,毒品氾濫,藥物濫用,成癮,反毒,戒斷,藥物依存,買毒,販毒,運毒,吸毒。（圖／記者李毓康攝）

▲郭男和林男上網PO文販毒，結果不僅被警方逮捕，還被拆穿謊言。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，郭男、林男明知自己並未持有毒品，卻在去年10月10日透過社群軟體發布文章，內容為「新北市裝備商，大量批發請找我（甜甜價）」，意圖向不特定人士販售毒品。

警方發現之後，立刻假裝成買家與2人接觸，佯稱想要購買2公克的第三級毒品K他命，雙方約好在同年同月11日凌晨3時許面交。然而，郭男、林男一抵達約定地點，就被警方逮捕，2人帶來的「毒品」也被發現其實是冰糖（總重大約4.76公克）。

新北地院法官認為，郭男、林男年紀輕輕，卻不思以正途賺取金錢，反而在網路上發布販毒的虛假訊息，行為確實不應該，考量到2人皆已坦承犯行，也不是真的有意販毒，最終依以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪，判處2人各有期徒刑6個月，全案仍可上訴。

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