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化學科推理成分多　緊扣永續議題「碳捕捉、臭氧破壞入題」

▲大學分科測驗今起一連兩天登場，圖為松山家商考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲分科測驗第二節考化學，高中老師認為難易適中。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）首日第二節考化學科。入闈協助審題的高中化學老師認為，今年測驗題型與往年相似，試題涵蓋環保、藥物製備、永續發展與能源等議題，包括臭氧層破壞、生質柴油等內容，整體而言，試題難易適中。入闈協助審題的試考生則認為，今年考題推理成分較多，背誦成分較少，考驗學生對高中課程知識的深入理解。

分科測驗今天第二節考化學，根據大考中心統計，共2萬3711人報考，1437人缺考，缺考率6.06%，比去年5.47%增加0.59%。

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入闈協助大考中心審題的高中化學老師認為，今年試題命題取材多面向，涵蓋環境保護、藥物製備、永續發展與能源等議題，試題也非常貼近實務面，像是第18題是有關臭氧層破壞，第22至24題為生質柴油替代石油，顯示這次化學科緊扣永續發展這個主題，相當貼近學生的生活情境。整體而言，今年題目難易適中。

▼分科測驗化學試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▲▼分科測驗化學試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▼分科測驗化學試題。（圖／大學入學考試中心提供）

▲▼分科測驗化學試題。（圖／大學入學考試中心提供）

入闈協助審題的試考生表示，今年考化學科取材全面，涵蓋三年高中化學，也出現探究實做類題型，但相較於歷屆化學題，今年題目推理成分較多，背誦成分較少，許多題目必須結合所學予試題資訊才能作答，考驗學生對高中課程知識的深入理解。而今年題數雖然最近幾年相近，但判讀題目所需時間較長，考生所需作答時間和近幾年相比更為緊迫。

台北市高中化學科教師群表示，今年化學科題型多樣，跨章節概念多，計算題題數適中，今年圖表題與探究題型題數比去年少，考題回歸化學的基本概念檢測，生活與環境永續議題持續入題，包括臭氧層破壞、碳捕捉技術發展等。整體而言，試題難易適中，且比去年簡單，但具有鑑別度。

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