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一圖看懂未來降雨熱區！明14縣市亮「高溫燈號」　台東吹焚風

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來天氣依舊高溫炎熱，留意午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣依舊炎熱，中央氣象署發布明（11日）高溫資訊，14縣市可能出現36度以上高溫，台東縣有焚風發生的機率；氣象署指出，明、後天午後降雨主要在中部以北、東北部、東部及其他山區，山區有局部大雨發生，但周末午後雷陣雨範圍較為縮小。

氣象署今下午5時40分發布高溫資訊，明日彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。

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▲▼明（11日）高溫資訊圖 。（圖／氣象署提供）

▲明（11日）高溫資訊圖 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員陳姵安說，明、後天太平洋高壓勢力偏弱，上午各地多雲到晴，中午前後須留意午後雷陣雨發展，主要降雨在中部以北、東北部、東部及其他山區， 各地山區可能有局部大雨。環境吹西南風，清晨到上午中南部有局部短暫陣雨。

她表示，周六太平洋高壓逐漸增強，降雨區域跟明後天差不多，只是降雨強度沒這麼強。周日至下周三太平洋高壓較強，各地晴到多雲，風向轉為偏東南風，恆春及東南部有局部短暫陣雨，午後西半部和其他山區也有局部短暫雷陣雨。

▲▼未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安指出，明、後天東南部焚風發生的機率，從上午開始就會出現36度以上高。周日太平洋高壓較強，環境吹東南風，各地高溫有上升趨勢，尤其周日至下周二大台北、中南部近山區局部有37度以上高溫。

至於是否有颱風發展，陳姵安表示，目前從雲圖來看，在南海雲系發展比較旺盛，低壓帶明顯，熱帶雲簇比較容易發展，在周末到下周一持續觀察是否會增強發展熱帶性低氣壓，目前台灣附近環境仍是高溫悶熱。

▲▼未來天氣變化 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

高溫資訊(橙色)
影響時間：11日白天
＊高溫橙色36燈號：彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣
＊高溫黃色燈號：台北市、新北市、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣

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