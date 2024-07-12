圖書館讀書！隔壁70歲阿公「手摸進褲子」她傻眼：越尻越起勁

▲老翁在圖書館看A片手淫。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

圖書館一幕令眾人都傻眼！一名女網友表示，她在圖書館讀書時，餘光瞄到隔壁老翁默默把手伸進褲子裡，疑似公然打手槍，還越用越起勁。她向館方反映後要走回位子時，發現對方確實用平板在看A片。貼文一出，網友也不禁怒了，「誰家的噁老人帶回去啦！」「自慰很正常，但在外面真的低級下流。」

原PO在Dcard發文「阿公在圖書館尻尻」，當時她隔壁坐了一位目測70歲起跳的阿公，對方手伸進褲子時，她還以為只是在抓癢，但因為實在放太久，她忍不住偷看一下，才驚覺老翁似乎在打手槍，很認真的在「處理下面」。原本想說給對方一點時間，看老翁會不會自己覺得尷尬收手，「但他看起來越用越起勁」，因為餘光中的手越來越晃。

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忍無可忍之下，女網友決定去反映，見櫃台都是女生，便求助門口保全阿伯，「如果我隔壁的阿公在處理事情，但是他完全沒發出聲音很安靜，這樣還是可以請他離開嗎？」然而，保全人員無奈表示，除非老翁有騷擾其他民眾，否則可能也無法驅離。

原PO一聽，只好返回自己的座位，可當她要走回位子時，先是與老翁對到眼，對方似乎意識到自己被發現，立刻將手抽出。她則在此時無意瞥見老翁的平板，發現他在看A片，令人超傻眼。

看到貼文後，許多人忍不住喊噁，「好噁心，妳還坐在旁邊真厲害」、「保全這種說詞，不來處理有點誇張」、「然後阿伯那個手再摸圖書館的東西，想到就覺得好噁」、「他會摸桌子跟椅子吧…好噁」、「原來在圖書館打手槍沒事。」

還有網友表示，「我之前也遇過類似的事，我是直接大喊說『蛤你變態喔？怎麼在這打手槍！』那個人就直接離開了」、「超級噁，公立場合真的很常會遇到這種的，之前有一次是在客運，一次在圖書館看到過」、「我還有遇過拿著手機對著我一直拍，然後還過來問我可不可以認識。」