綠委曝美官校台生徐皓明近況　車禍重傷的阿嬤、母親已返台治療

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇曝美官校台生徐皓明近況　車禍重傷的阿嬤、母親已返台治療

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

赴美國空軍官校就讀的徐皓明，媽媽與阿嬤在出席他的畢業典禮時，不幸發生車禍，身受重傷。對此，民進黨立委王定宇昨（12日）透露，徐皓明的母親、阿嬤已陸續搭乘醫療專機返回台灣繼續接受治療，同時，他表示，全國成千上萬捐款者的熱心，將會融入這位年輕軍官的內心中。

就讀美國空軍官校的徐皓明，媽媽與阿嬤在今年5月時，前往美國參加他的畢業典禮，不料，卻遭遇重大車禍，導致身受重傷，然而，當社會各界得知徐皓明家境清寒還得面對龐大醫療費的情況下，立即伸出援手，最終募款逾1100萬新台幣，盼能協助徐皓明度過難關。

針對此事，王定宇昨日表示，空軍參謀長送來空軍司令部感謝狀，表示要感謝他的團隊提供的協助，幫助籌措留美公費生徐皓明的母親、阿嬤在美車禍受傷鉅額醫療費用和醫療專機費用。

不過，王定宇認為，其實重點不是他的團隊做了什麼，重要的是徐皓明母親、阿嬤已經陸續搭乘醫療專機回到台灣，母親已經轉入普通病房，傷勢穩定好轉許多。

最後，王定宇感慨，徐皓明即將可以投入摯愛的軍旅生涯，全國成千上萬捐款者的熱心，將會融入這位年輕軍官的內心中，並致謝每一位捐助的好朋友。

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