鄭文燦案「府院一條龍服務」？　黃揚明曝：陳情案常見總統府用牋

▲黃國昌日前指控，台塑集團顧問廖俊松陳情後，府院統統動起來。（圖／黃國昌辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前指控，台塑集團顧問廖俊松在行賄前桃園市長鄭文燦後，總統府還立即下條子（用牋）指示協助辦理土地變更，根本是「府院一條龍服務」。對此，媒體人黃揚明今（12日）表示，總統府處理相關陳情、餽贈、邀請等事宜時，「總統府用牋」是很常見的，並指出，當年傅達仁先生先推動安樂死合法化時，也有這樣的情況。

關於黃國昌揭露總統府接獲廖俊松陳情後，回以一份「總統府用牋」。黃揚明點出，其實，這在總統府處理相關陳情、餽贈、邀請等事宜是非常常見的。

黃揚明舉出，蔡政府時期很知名的案例，就是當時傅達仁先生推動安樂死合法化的訴求時，總統府就是以「總統府用牋」回應傅達仁先生。

此外，黃揚明說明，內文也提及「總統非常重視」，不同之處只是回函的人是公共事務室主任，而非祕書長。

▲媒體人黃揚明指出，總統府也曾「用牋」回應體育主播傅達仁對「安樂死合法化」的訴求。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

黃揚明認為，在沒有「金錢對價」的證據下，黃國昌揭露的相關資料只能證明廖俊松確實曾向府院陳情，至於府院有無捲入弊端，真的離得有點遠。

最後，黃揚明分析，鄭文燦的部分，是因為中間人不僅被監聽、跟監，而且現在也供出當時確實曾經親送現金500萬元給鄭文燦，鄭才會被認為涉嫌重大。