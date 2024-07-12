民調／四成民眾對鄭文燦涉貪案意外　衝擊800萬民眾對政府信任度　

▲前桃園市長鄭文燦因涉貪11日遭收押禁見。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

海基會前董事長鄭文燦，因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄11日遭收押禁見。民進黨廉政會也決議停權3年，若有更嚴重情節，將再調查進行更嚴厲之處分。根據台灣民意基金會公布最新民調，40.4%民眾對此感到意外、43.5%不意外。另有39.4%認為會嚴重降低對民進黨政府的信任感、41.3%認為不會。台灣民意基金會表示，這還只是案發初期的現象。顯然，鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近八百萬人民對民進黨政府的信任感，這是一個非常嚴重的警訊。

民調調查「海基會董事長鄭文燦 7 月 6 日因桃園市長任內涉嫌收受賄賂，被桃園地檢署檢察官列為被告並要求收押禁見，驚動全國。對鄭文燦涉嫌收受賄賂這件事，您是否感到意外？」結果發現：19.8%非常意外，20.6%還算意外， 26.7%不太意外，16.8%一點也不意外，6.1%沒意見，9.9%不知道、拒答。

台灣民意基金會表示，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成對鄭文燦在桃園市長任內涉嫌收受賄賂感到意外，四成四不意外。這項發現傳達了一個訊息，那就是，對於鄭文燦陷入貪腐疑雲，國人看法分歧，但多數不感到意外。

若和政黨支持傾向交叉分析，民進黨支持者一面倒感到意外，在野黨支持者一面倒不感到意外，中性選民則是多數不覺得意外。民進黨支持者六成四意外、二成三不意外，國民黨支持者二成九意外、六成二不意外，民眾黨支持者二成七意外、六成四不意外，時代力量支持者三成二意外、五成九不意外，中性選民，二成八意外，四成二意外。

民調也調查，「前行政院副院長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收受賄賂，桃園地方法院和檢察官都認為他犯罪嫌疑重大。這個事件會嚴重降低您對民進黨政府的信任感嗎？」結果發現：17.2%非常嚴重，22.2%還算嚴重，21%不太嚴重， 20.3%一點也不嚴重，14.1%沒意見、其他，5.2%不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，近四成國人因鄭文燦捲入涉貪案而嚴重降低其對民進黨政府的信任感。在台灣，一個百分點約等於19.5萬人，39.4%約等於768萬人，而這還只是案發初期的現象。顯然，鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近八百萬人民對民進黨政府的信任感，這對民進黨政府是一個非常嚴重的警訊。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年7月8-10日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話70%，手機30%。有效樣本1073人，市話753人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。