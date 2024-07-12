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預測中「鄭文燦被收押」　律師再猜檢方下一步：申請搜索這2處

▲▼鄭文燦第三度召開羈押庭。（圖／記者黃國霖攝）

▲鄭文燦涉嫌貪汙收賄。（資料照／記者黃國霖攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

海基會前董事長鄭文燦在任職桃園市長期間涉嫌貪汙收賄，11日桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見，現已被押至桃園看守所。事件引發外界高度關注，律師蘇文俊稍早就發文預測，檢方下一步很可能會去搜索鄭文燦的家和辦公室，然後調閱鄭文燦任內所有土地開發文件。

蘇文俊昨（11）日下午2時許在臉書上發文表示，「這次我想這回凶多吉少，預測大哥收押。」並補充說明，他不是用猜的，而是按照經驗預測，至於原因有三，首先是收錢是最重的，「以往案例很少不押收錢，只押其他人」；再來是因為此類狀況串證可能性大，只要一個斷點就很難查下去，若真要串證，不是高額交保金就能擋住。

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最後一點，是「有沒有實質影響力根本搞笑」，蘇文俊認為，「串證是為了自保，公務員能夠套招讓自己下車，管你卸任桃園市長多久。」而在昨日晚間6時許，他也在留言處表示「預測中了！」鄭文燦果真已被押至桃園看守所。

▲▼鄭文燦第三度召開羈押庭。（圖／記者黃國霖攝）

蘇文俊稍早再度發文，預測「檢方下一步是搜索」。他說，好不容易押了鄭文燦，辯方抗告基本上會被駁回，而事情也就差不多這樣了；由於檢方羈押期限有4個月，所以他推測，檢方會趁這4個月，把其他案件一起挖出來。

基於這個推測，蘇文俊認為，檢方下一步很可能會申請搜索鄭文燦的家和辦公室，並且和桃府調閱鄭文燦任內所有的土地開發文件。

本文經蘇文俊律師授權引用

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