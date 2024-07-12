　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國、白俄羅斯聯合軍演　距波蘭邊界不到5公里

▲▼白俄羅斯與中國在波蘭邊境軍演。（圖／路透社）

▲白俄羅斯與中國在波蘭邊境軍演。（圖／路透社，下同）

文／中央社

波蘭當局今天表示，正密切關注鄰國白俄羅斯與中國軍隊進行的聯合軍事演習。這場軍演是在白俄的布雷斯特（Brest）附近舉行，此地距離波蘭邊界不到5公里。

▲▼白俄羅斯與中國在波蘭邊境軍演。（圖／路透社）

法新社報導，白俄羅斯與中國進行的「雄鷹突擊」（Falcon Assault）演習從7月8日展開，預計持續至7月中旬，中國國防部則指出，希望深化跟明斯克當局的合作。

中國和白俄羅斯都是俄羅斯的盟邦，俄國更以白俄作為侵略烏克蘭的跳板；波蘭則是北大西洋公約組織（NATO）的成員國，支援基輔當局。

▲▼白俄羅斯與中國在波蘭邊境軍演。（圖／路透社）

北約各國領袖正於美國華府召開峰會，並承諾要給予烏克蘭新的軍援以抵禦俄軍侵略。 波蘭國防部今天告訴法新社：「國防部清楚瞭解相關行動被用在散播假情報及宣傳目的等風險。波蘭武裝部隊隨時準備確保國家安全。我們已準備好應對任何可能發生的事。」

中國曾跟白俄羅斯舉行聯合軍演，但這次則是2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭之後，中白兩國的首次演習。

▲▼白俄羅斯與中國在波蘭邊境軍演。（圖／路透社）

中國國防部表示，「雙方指揮官都說希望藉由這些軍演，兩軍可以互相學習、提升作戰技術且深化合作交流」，但中方並未說明投入多少部隊參與其中。

白俄羅斯當局則宣稱，這次進行的是一場「反恐」訓練演習。

ET快訊
25歲兒「人劍合一」殺死媽媽　父褲染鮮血：沒有糾紛
鄭文燦收押救了台塑重臣楊兆麟　法院：無串證之虞沒必要羈押
AV女優拍7年引退　現身小龍女徵選：喜歡台灣
百萬YouTuber全台首店開店1年熄燈　在地曝：不意外
快訊／表決大戰！傅崐萁急修嚴罷免門檻　藍白聯手成功逕付二讀
幫買1992元牙膏內衣褲被喊卡　鄭文燦友人急問：何時能再補貨
一家4口慶生照曝...待業兒刺死媽媽：人劍合一！
190cm老公視角照太矮　巨人「胸部很大阿」陳彥婷秒消氣：被

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中國、白俄羅斯聯合軍演　距波蘭邊界不到5公里

史上最大！　20國「漆黑」大規模空軍演習

澳洲54.8億、紐西蘭3.1億軍援烏克蘭　包括防空導彈、無人機

德國巴登-符騰堡級、柏林級軍艦參加環太軍演　珍珠港啟航

XRQ-73照片公布！　新型匿蹤無人機年底首度試飛

捐贈6架F-16給烏克蘭　挪威今年開始交付

擊毀4架無人機！　阿基坦級巡防艦成功攔截多枚導彈

標準六型、戰斧導彈　德國將部署美軍遠程武器

「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」　日本、南韓出席北約峰會

北約宣布！　F-16戰機開始交付烏克蘭

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

中國、白俄羅斯聯合軍演　距波蘭邊界不到5公里

史上最大！　20國「漆黑」大規模空軍演習

澳洲54.8億、紐西蘭3.1億軍援烏克蘭　包括防空導彈、無人機

德國巴登-符騰堡級、柏林級軍艦參加環太軍演　珍珠港啟航

XRQ-73照片公布！　新型匿蹤無人機年底首度試飛

捐贈6架F-16給烏克蘭　挪威今年開始交付

擊毀4架無人機！　阿基坦級巡防艦成功攔截多枚導彈

標準六型、戰斧導彈　德國將部署美軍遠程武器

「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」　日本、南韓出席北約峰會

北約宣布！　F-16戰機開始交付烏克蘭

快翻衣櫃！「穿粉紅裝」5折爽玩水陸樂園　限時9天衝了

KIA「新電動MPV」PV5量產測試！3版本、可切換車身明年上市

劉詩詩銀白禮服美呆！一掀起「長腿驚現白紗布」　敬業模樣惹心疼

3生肖「七月財運大爆發」　升職加薪、投資大豐收

川普又出狂言「把祖克柏關起來」！　放話當選要抓選舉詐欺者

快訊／國軍儀隊表演撤出中正紀念堂　國防部曝「7月15日起」新規劃

安宰賢安慰失戀男　「離婚過的人都有了，戀愛真的不算什麼」

25歲男喊「人劍合一」弒母！　父褲染鮮血帶傷現身相驗：沒有糾紛

廁所按紅色紐「秒變夜店」　2台灣妹嗨翻！81萬人搶看

日本男神結婚4年「戴婚戒讓我很安心」　瀨戶康史深情告白閃瞎網

貪吃鸚鵡狂表演才藝　聽媽話連翻４圈終如願

軍武熱門新聞

阿基坦級巡防艦擊毀4架無人機、多枚導彈

XRQ-73匿蹤無人機照片公布

史上最大！　20國「漆黑」空軍演習

挪威捐贈6架F-16給烏克蘭

大規模空域軍演　6國戰機亮相

澳54.8億、紐3.1億軍援烏克蘭

中國、白俄軍演　距波蘭邊界不到5公里

960億！尼米茲級航母大修　核燃料更換

德國2軍艦參加環太軍演

今天的烏克蘭可能是明天的東亞

北約宣布！　F-16開始交付烏克蘭

艦長拔官！「海上基地艦」擱淺懲處

標準六型、戰斧導彈將部署德國

印度：用普通雷達就能找到殲-20蹤跡

更多熱門

相關新聞

史上最大！　20國「漆黑」空軍演習

史上最大！　20國「漆黑」空軍演習

隨著印太地區安全局勢升溫，20國的軍事人員參加由澳洲主辦的「漆黑」（Pitch Black）多國聯合軍演。這場大規模的空軍演習今天在澳洲北部展開，規模為43年來最大。

美再軍援烏克蘭73億　拜登籲以哈快停火

美再軍援烏克蘭73億　拜登籲以哈快停火

澳54.8億、紐3.1億軍援烏克蘭

澳54.8億、紐3.1億軍援烏克蘭

德國2軍艦參加環太軍演

德國2軍艦參加環太軍演

美軍：在阿拉斯加近海發現4中國軍艦蹤影

美軍：在阿拉斯加近海發現4中國軍艦蹤影

關鍵字：

俄烏戰爭波蘭白俄羅斯軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

購物天后電話講一半「突發怪聲」

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

30人酒駕姓名、照片公布

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

快訊／雲林25歲男凌晨持刀殺母　父也中刀送醫

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面