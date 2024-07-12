日本超準心測！看出你在無意識中給人的印象

▲你對自己的看法有時候跟旁人對你的印象差很多，不妨做個心理測驗來看看有什麼不同。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有時候我們會驚訝地發現，原來自己在他人眼中呈現的形象，往往與自己所認為的截然不同，你也好奇自己在別人心中是什麼樣子嗎？日本網站《an.an》提供有趣又超準的心理測驗，通過選擇不同顏色來塗畫插圖，從而揭示你在「無意識中給人的印象」，快來測驗看看，探索自我的潛在魅力吧！

如果你要為繡球花的插圖上色，你會選擇哪種顏色？

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A：水藍色

B：淺粉色

C：藍紫色

D：紅紫色

A：「水藍色」——有距離感的神秘人物

你是一個擁有良好禮儀的人，不論是跟誰應對都能保持禮貌，也因此會讓周圍的人想要與你更親近，在不知不覺中，人們會被你吸引、甚至仰慕你。即使你不喜歡成為焦點人物，但你的直覺很常能幫他人解決問題，所以想在人群中低調也難，這樣個性的你當機會來臨時，建議偶爾需要果斷行動，才能把握想要的事物。

B：「淺粉色」——充滿樂趣的氣氛製造機

有些人就是特別有天賦與人相處，你就是這樣的人，雖然旁人認為你很會迎合他們，但也覺得和你在一起很愉快，八面玲瓏的你能巧妙地保持和諧人際關係中的平衡感，因此很少有人會不喜歡你；不過，由於你通常會聽到太多秘密，要小心洩密帶來的風險，所以保持嘴巴閉閉是你非常重要的課題。

C：「藍紫色」——重視自身感受的人

你有屬於自己的獨特價值觀，也能夠靈巧地處理各種關係，這樣的你在選擇朋友和人際交往時往往也依靠其獨特的直覺，而且能夠帶給周遭的人舒適氛圍感；這使得親密的朋友和一般朋友對你的印象有很大的不同，跟你熟的人會覺得你很親切，但普通朋友則普遍感覺冷漠，擁有極端特質是你的魅力，不過記得還是要適度與人交流。

D：「紅紫色」——具有領導力的人

不管你怎麼看待自己的，但周邊的親朋好友往往會覺得你非常重視人際關係，是個講義氣的人。你散發出來精力充沛的樣貌和勤奮待人事處，讓大家認為你有領導力和魅力。儘管你對朋友有時過於寬容，但你維護他們的態度會令他們很感動。個性上雖然粗枝大葉，但你溫暖的心可以彌補這一點從而吸引更多的朋友。