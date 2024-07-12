日自衛隊爆重大違紀醜聞！罕見懲處218人　海自幕僚長引咎辭職

▲ 防衛省及陸海空自衛隊多達218人被處分。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本自衛隊爆出重大違紀醜聞，防衛省12日宣布，陸海空自衛隊共218人因不當處理國家機密及騙取津貼、非法使用食堂、職權霸凌等行為受到處分，其中11人被免職，海自幕僚長則引咎辭職。

綜合《讀賣新聞》等日媒，日本防衛大臣木原稔12日在內閣會議後的記者會上說明，因不當處理相當於安保機密情報的「特定秘密」，對隸屬海自護衛艦部隊的上百名隊員進行處分，同時還公布防衛官員的職權霸凌、潛水士違規領取津貼等情事，受到處分的隊員合計達218人。

12日公布的4大違紀案中，涉及不當處理機密的共有58件。因海自艦艇上接連發現未具備資格的隊員也可看見38艘船艦航跡、和具備資格的隊員分配到相同任務的情形，由於幹部和隊員未確實了解規定，導致多達35艘艦艇發生這種秘密外洩問題，113人因此被停職、減薪或警告，所幸機密未洩漏至自衛隊外部。

另外，海自潛水士負責救援遇難潛艇，卻發現有隊員未實際潛水但違規領取潛水津貼，其中一名隊員謊稱潛水逾1500小時，騙取高達200萬日圓（近新台幣41萬）。11人因此被免職外，還有74人受到停職、減薪或訓誡等處分。

至於不當使用食堂，有22人不屬免費供餐對象卻未支付費用，因此被降職、停職或警告，其中最誇張的隊員吃了4921頓霸王餐，費用相當於30萬日圓。

職權霸凌狀況則是發生在防衛省背廣組內部部門，3名50多歲男性官員用口頭及郵件等方式，對下屬進行霸凌性發言，就連下班後的深夜和休假日也不放過，因此受到停職或減薪處分。

陸海空幕僚長、統合幕僚長、事務次官及情報本部長等6人因未盡指揮監督義務，受到訓誡等處分。而海自因騙取津貼被處分的隊員人數最多，幕僚長酒井良被減薪後引咎辭職。

木原稔也在記者會上表示將返還一個月薪資，承諾盡快重振防衛省及自衛隊綱紀，盡全力恢復國民信任。日媒指出，自衛隊一口氣處分218人，規模之大實屬罕見，在野黨也預計在國會嚴厲追究。