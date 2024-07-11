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賴清德總統參與全國童軍大露營開幕　童軍式歡呼展現台南熱情

▲第12次全國童軍大露營再度回歸台南走馬瀨農場舉辦，賴清德總統、台南市長黃偉哲、教育部長鄭英耀等來賓親臨現場，讓全國童軍大露營活動更添光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第12次全國童軍大露營再度回歸台南走馬瀨農場舉辦，賴清德總統、台南市長黃偉哲、教育部長鄭英耀等來賓親臨現場，讓全國童軍大露營活動更添光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

睽違18年後，第12次全國童軍大露營再度回歸台南走馬瀨農場舉辦，11日舉行開幕晚會，這次以「童心協力、懷抱國際、邁向永續」為主題，來自日、韓、香港、馬來西亞、菲律賓、斯里蘭卡等18國及來自台灣各地近8000多名童軍齊聚交流。

▲第12次全國童軍大露營再度回歸台南走馬瀨農場舉辦，賴清德總統、台南市長黃偉哲、教育部長鄭英耀等來賓親臨現場，讓全國童軍大露營活動更添光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

賴清德總統、台南市長黃偉哲、教育部長鄭英耀等來賓也在童軍們熱烈歡呼聲中親臨現場，讓適逢台南400的全國童軍大露營活動更添光彩。

賴清德總統表示，第一次以中華民國童軍總會會長身分參與今晚盛會，希望中華民國童軍能夠持續發揮童軍精神，用童軍活動與世界各國連結，共同推動童軍各項的活動，讓世界相互了解及穩定繁榮。

▲第12次全國童軍大露營再度回歸台南走馬瀨農場舉辦，賴清德總統、台南市長黃偉哲、教育部長鄭英耀等來賓親臨現場，讓全國童軍大露營活動更添光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

賴清德總統更在開幕典禮中親頒「仁愛獎」給先前趕在救護車抵達前CPR救人一命的童軍夥伴王從瑋，醫生出身的賴清德對於其救人時發揮的機警反應與助人精神深感欽佩。

黃偉哲市長表示，由於疫情關係，睽違6年再度辦理全國童軍大露營，歡迎來自全國及世界各地的童軍貴賓與夥伴們齊聚走馬瀨農場，在這個具豐富生態美景場域展開活動，感謝南市府團隊、童軍總會及各界工作人員的辛勞與努力，期盼接下來活動順利，大家收穫滿載。

▲第12次全國童軍大露營再度回歸台南走馬瀨農場舉辦，賴清德總統、台南市長黃偉哲、教育部長鄭英耀等來賓親臨現場，讓全國童軍大露營活動更添光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

童軍總會林明裕常務理事表示，非常感謝台南市政府、台南童軍會、所有參與協助的各單位及所有工作人員的傾力相助，充分體會到台南鄉親的熱情。本次大露營延續童軍運動的戶外教育特色，除了營內有總會運用走馬瀨豐富的地形地貌設計的豐富活動模組，在營外與南市府合作安排各類城市探索路線，讓參與國內外夥伴深刻貼近台南四百的記憶，更邀請童軍運動創始人後代貝登堡五世至營區鼓勵童軍持續成長茁壯。

教育局指出，童軍運動讓孩子們可以放下書本，在戶外探索中學習，在體驗實踐中成長，充分符應108課綱核心素養能力培養的精神，期許參與本次大露營活動的所有童軍們，可以由各項活動與挑戰中，學會如何自我管理、與他人合作、以及應對各種突發情況的能力。

▲第12次全國童軍大露營再度回歸台南走馬瀨農場舉辦，賴清德總統、台南市長黃偉哲、教育部長鄭英耀等來賓親臨現場，讓全國童軍大露營活動更添光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今晚晚會也由台南市幼童軍代表團舞蹈表演台南400主題「慢慢變台南」，從表演中呈現台南400的歷史演進和文化底蘊，也展現新世代童軍運動的創意與活力。

▲第12次全國童軍大露營再度回歸台南走馬瀨農場舉辦，賴清德總統、台南市長黃偉哲、教育部長鄭英耀等來賓親臨現場，讓全國童軍大露營活動更添光彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

開幕晚會貴賓雲集，包含台南市長黃偉哲、副市長葉澤山率南市府團隊、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、教育部長鄭英耀、教育部常務次長林騰蛟、中華民國童軍總會秘書長蘇德祥、主席林明裕常務理事、亞太區第一副主席Mr. Simon Rhee及各國童軍貴賓代表，立委陳亭妃、賴惠員與市議員余柷青、沈家鳳、陳秋宏等到場共襄盛舉。

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