美國正妹曝母首來台竟食物中毒　還遭和尚性騷要求口交

記者黃翊婷／綜合報導

熱愛檔車的美國女子韓茜在台灣生活6年，近日她分享母親2018年第一次來台灣發生的事情，當時母女倆前往花蓮旅遊，卻出現食物中毒的狀況，母親甚至在參觀寺廟時，遭和尚出言性騷擾，雖然如此，但母親還是很喜歡台灣，也想要再來旅遊一次。

▲韓茜喜歡騎檔車，也有經營自己的YouTube頻道。（圖／翻攝自Instagram／desgracias）

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YouTube頻道「不要鬧工作室」9日上傳一部影片，請來美國女子韓茜分享在台灣的生活，韓茜提到，她在美國念大學時學過中文和新聞學，畢業後前往中國住了2年，後來有機會來台灣，便在2018年搬過來，她覺得台灣真的很不錯，母親也在2018年時來台灣探視她，母女倆決定去太魯閣旅遊。

然而，韓茜與母親前一晚在當地用餐，卻出現食物中毒的狀況，隔天她因為身體不舒服選擇留在民宿休息，母親則是好多了，所以決定獨自出去走走，當時母親看見路邊有一間廟宇，於是進去參觀並與一名和尚聊天，一開始雙方互動良好，沒想到後來和尚竟然直接跟母親說「妳，親我這裡」，然後往下指了一下（暗示口交）。

韓茜說，當下母親有一點嚇到，但還是立即拒絕，這確實是一次不太好的經驗，不過，母親還是很喜歡台灣，甚至還想再來台灣旅遊一次。

影片公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言替韓茜母女抱不平，「這種噁心的和尚應該公布出來」、「怎麼有那麼大膽的人？如果屬實這已經是性騷擾，有刑責的」、「真不幸遇到假和尚，外國人應該不知道有假和尚、假廟這種事」、「很抱歉，媽媽遇到這樣的人，希望下次再來會有好的體驗」、「食物中毒在台灣不算小事，打電話給衛生局通報，若驗證確實，是要挨罰的」。

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