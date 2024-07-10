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變態性騷男學生！韓男淫師「抓手磨蹭腳」足交檢查身體：體臭香爆

▲▼南韓學生,補習班教師。（示意圖／VCG）

▲南韓某補習班男性教師，涉嫌性騷擾男高中生。（示意圖，非當事者／VCG）

記者羅翊宬／編譯

為了能夠考取理想的大學，南韓學生們往往需要背負極重的課業壓力，上補習班苦讀至深夜更是時有所聞。不過，京畿道城南市卻傳出某疑似有「同性戀傾向」的男性講師，為了滿足變態淫慾，竟以斯巴達式教育作為幌子，不僅抓男學生的手磨蹭腳，甚至還多次出言性騷，「你的體味好香啊！」

根據韓媒JTBC News，南韓京畿道城南市某擁有同性戀傾向的男性講師，以高壓的斯巴達式教育作為幌子，推出講師與學生的「一對一授課」，嚴格控管學生平常的生活習慣和人際關係，某名長相俊俏的高中男學生去年11月至該間補習班報名上課，豈料才到第2天他就覺得老師怪怪的。

該名男學生接受媒體採訪時透露，「該名（變態教師）聲稱是斯巴達式教育，強制整頓我的交友關係，說是為了課業著想......沒想到第2天便出現逾矩的肢體接觸，他抓著我的手去磨蹭腳，然後對我說『你的體臭好香啊』、『你的手好溫暖啊』等等。」

該名受害男學生深信，補習班講師是為了學業，才會有如此的舉動。補習班男師對男學生聲稱，「肢體接觸是為了要讓老師和學生之間的關係變得更加親近」。然而僅經過一周，男老師便要求檢查男學生的手機，還不斷逼問男學生，「你有做過愛嗎」、「你有得過性病嗎」，令人感到毛骨悚然。

男老師對學生解釋，「與其讓你去醫院接受檢查，還不如讓我來幫你檢查」，接著竟然要求該名男學生到廁所脫掉上衣、褲子、內褲，以讓他「順利」進行性病檢查，男學生感到非常不堪。

報導指出，目前警方認為該名男性講師確實涉及性騷男學生的嫌疑，因此已經透過訴訟程序，將該名講師送交檢方和法院審理。此外，警方推斷，男性講師可能還涉有性騷其他學生的嫌疑。

對此，補習班和該名涉案講師嚴正否認控訴，聲稱是男學生的「單方面主張」。

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