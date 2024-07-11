華亞科技園區自辦市地重劃案　內政部：同意申請而非同意變更

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，11日桃園地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌在市長任內，收賄500萬主導華亞科技園區土地開發案，立委黃國昌拿出公文指內政部當年火速核准。內政部長劉世芳11日反駁，該案自2013年送到內政部都委會後，翻閱所有會議記錄，從未同意土地變更；國土署長吳欣修補充，該公文只代表「同意申請」，而非同意變更，且依規定需取得100％地主同意，都委會才會進入下一階段的討論。

華亞科學園區外一處9.5公頃農地地主組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃，主導重劃會的台塑集團前高層籌出500萬元，透過與華亞重劃會主委廖俊松交付給鄭文燦。黃國昌爆料，時任總統府秘書長吳釗燮曾函請行政院處理，時任政院秘書長的卓榮泰也火速處理，2018年內政部、經濟部經行政院指示後馬上核准，公文上明確寫出全案符合都市計畫法「適應經濟發展之需要」。

針對黃國昌所指，國土署長吳欣修說，2013年時，「華亞科技園區土地開發案」是希望透過當時的「林口工五工業區擴大方案」的細部計畫通盤檢討提出，但依照審議規則，細部計畫是不會提到、審議任何土地變更，所以駁回。

吳欣修說，後來該「華亞科技園區土地開發案」希望循個案變更的方式，啟動工業區開發，這部分要徵求經濟部同意，因為個案變更做工業區的話要由經濟部同意，所以當時才會循程序提出申請。

吳欣修表示，當時內政部也請經濟部確認，而經濟部也基於基於鼓勵民間開發工業區的立場，所以當時有提，「所以才會有黃委員說的那個，那個不是同意變更的函，只是同意申請」。

「從歷次所提的內容，到目前為止，小組所開的會議都沒有同意變更內容。」吳欣修說，「華亞科技園區土地開發案」想採自辦市地重劃方式，在歷次小組會議都沒有同意，且最後一次在2022年退回去，請桃園市政府去請申請人重新送相關資料，看是否願意往下走或是這案就停了，到目前為止都沒有再做任何補充資料的回覆。

吳欣修強調，黃國昌拿出的函文是「同意申請」，不是同意直接變更，所有都市計畫書裡面，都會附上這樣的公文，所以並不是有單獨做特殊作業。

記者追問，華亞科技園區土地開發案陸續提到內政部幾次？吳欣修說，一共開了5次專案小組會議，就該案所希望申請自辦重劃部分，其實規定是要100%地主同意；該案期待保護區能納入，但很早就剔除，所以也沒有所謂保護區會納入的問題，因為循的規定本來就不含保護區。

吳欣修強調，在過程中都是依照部頒的規定，只要不合規定，就一律不准，「所以現在還會停留在小組，就是因為小組沒有做成任何決議，還是請他們依照意見重新修正」。吳說，要100%同意才能達到下一個門檻，「只是一個門檻，連這門檻都沒達到，委員（內政部都委會）就不會往下討論」。