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社會 社會焦點 保障人權

金門颳6級強風！20尺夜市大帳篷「整個掀翻」　蓋住半條馬路

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣金寧鄉伯玉路二段，今（11）天下午14時30分左右突然颳起6級強風，臨時搭建的20尺(6.666公尺)夜市大帳篷，被直接吹掀到伯玉路中央，整個車道都被帳篷蓋住，嚴重影響往來車輛的交通安全，所幸未造成人車損傷。

▲▼ 天氣熱金門颳怪風20尺大帳棚吹到馬路上 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲天氣熱金門颳怪風，20尺大帳棚吹到馬路上 。（圖／記者林名揚翻攝）

警方指出，今獲報金寧鄉伯玉路二段颳起怪風，導致臨時搭建的夜市大帳篷，被吹到道路中央，覆蓋整個車道，所幸未造成人員車輛的損傷，員警到場後除指揮交通引導車流，也迅速協助將帳篷推至路旁，以避免往來人車受到傷害，並對商家依法實施告誡。

▲▼ 天氣熱金門颳怪風20尺大帳棚吹到馬路上 。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局呼籲，近來金門天氣炎熱，氣候不穩，店家對於臨時架設的帳篷要確保穩固，以避免因強風的影響，再次吹落至道路上，造成用路人的危害。

▲▼ 天氣熱金門颳怪風20尺大帳棚吹到馬路上 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門氣象站表示，氣溫持續炎熱，整週的悶熱感強，依據觀測資料，平均4級，最大陣風6級，金門時序進入2024年的小暑，天氣也更加熱絡，未來一週除星期六凌晨有短暫雨外，其餘都是紅通通一片的豔陽高照天氣，高壓仍很強，白天高溫可能再往上推進，適合晾衣曬棉被，只是早晚天氣有些潮濕，紫外線卻可達到危險級程度，若有外出參加活動需求，記得做好防曬並補充水分，避免中暑。海邊活動的鄉親朋友，更須留意避免曬傷。

▲▼ 天氣熱金門颳怪風20尺大帳棚吹到馬路上 。（圖／記者林名揚翻攝）

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