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醜女本尊是正妹！親揭「刻意變醜」原因：怪男一直來搭訕開房

醜女本尊竟是正妹！她疾呼「請男人控制性欲」，不想再被搭訕開房。（翻自X平台）

▲正妹經常遇到奇怪男子搭訕要求開房間，決定刻意變醜。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本節目《月曜夜未央》本週製作「七夕」話題，探討男女的戀愛觀，不過其中一名受訪的女子，引發網友關注，因為她外表乍看是「醜女」，實際上卻是一名正妹，她也解釋自己為何要刻意變醜的原因。

這名女子留著極短、幾近平頭的超短髮，臉上完全素顏，戴著眼鏡，乍看之下相當中性。但女子出示她以前的照片，卻是正妹一枚，連記者都忍不住直呼「好可愛」。女子解釋，以前的她就是因為「好可愛」，所以常常會遇到奇怪的男子來搭訕，要跟她去開房，讓她相當困擾。

醜女本尊竟是正妹！她疾呼「請男人控制性欲」　不想再被搭訕開房

▲女子決定讓外表中性化，避免癡漢再來騷擾。（翻自X平台）

所以後來女子決定，讓自己的外表中性化，避免癡漢再來騷擾，她也說出自己的願望就是：「所有的男人都可以克制性慾！」網友們看到這段訪問後，紛紛直呼：「本人以前真的很可愛。」、「日本到底是有多少癡漢啊？」、「我覺得這樣很好，女生做自己，不要再被世俗觀念束縛。」


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