日最高法院推翻「統一教勝訴判決」　非法捐款案發回重審

▲統一教會創始人文鮮明與妻子韓鶴子。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本統一教在前首相安倍晉三遇刺後深陷爭議，包括被信徒遺屬指控「非法勸說捐款導致遭受損失」。此案二審由統一教勝訴，11日卻被最高法院裁定撤銷判決、發回重審。

2022年，安倍晉三在奈良助選時遭槍擊身亡。槍手山上徹也供稱，犯案動機是因為母親篤信統一教，大量捐款導致家破人亡，因此鎖定與教會「有關」的人物，原目標是統一教會長韓鶴子，卻一直錯過時機，才把目標轉為安倍晉三。

《共同社》等外媒報導，統一教（現更名為世界和平統一家庭聯合會）被信徒遺屬指控「非法勸說捐款導致遭受損失」，索賠6500萬日元（約新台幣1300萬元），二審在東京高等法院裁定教會勝訴，關鍵原因是信徒曾繳交一份寫著「不要求退款和賠償」的字條。

不過，信徒遺屬提出上訴，此案被移交至最高法院第一小法庭時，法官判定上述字條不具效力，因而裁定撤銷二審判決、發回重審。

▼山上徹也聲稱因為怨恨統一教而暗殺安倍晉三。（圖／路透）



統一教的爭議被揭發後，日本政府去年決定根據宗教法人法，強制要求該團體解散。東京地方法院也在今年2月首度進行審問程序，聽取政府與統一教方面的意見。今年3月，日本文部科學省為了強化監視統一教的財產，將其列為「指定宗教法人」，如此一來若教會要處置不動產，都必須事前申報。

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