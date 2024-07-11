求明牌睡墓地！他中獎千萬後多嘴「問1句」...竟意外身亡

▲一對兄弟為求明牌，晚上都睡在墓地。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

民俗專家謝沅瑾日前錄影高點綜合台《震震有詞》，在節目上討論「為改運、討公道毀人陰陽宅風水！當心傷人傷己禍延子孫？！」他分享以前當兵時學長曾提及，一對兄弟為求明牌晚上都睡在墓地，之後真的中獎還曾高達千萬，之後哥哥卻因意外死亡的靈異事件。

謝沅瑾說，兄弟倆中獎多次後，特別安排野台戲表演給墓地主人欣賞，這時哥哥不經意對著墓地問：「你還想要什麼？」兄弟倆當下聽到耳邊傳來女子聲音說了句「我要你」。弟弟嚇到後隔天起不敢再去墓地，但哥哥持續去了兩、三次後卻意外死亡。

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▲民俗專家謝沅瑾在節目上分享靈異事件。（圖／和展影視提供）

另一位來賓資深禮儀師洪于婷則分享女子處理父親後事，但因父親重女輕男將大部分遺產都留給女兒，弟弟僅分到一棟房跟一千萬現金，喪禮期間姐弟倆已經大吵一架，之後女子數次險遇車禍頭部也受傷，「女子一直夢到她父親，表情很哀怨而且很像沒有頭蓋骨」。

洪于婷說之後女子請法師協助後，才知道原來是弟弟對父親的分配不滿而破壞家族墓室，取走父親頭蓋骨隨意丟棄到無主孤墓內，沒想到孤墳主人是非常兇的厲鬼，不爽弟弟埋了一個老頭近來，即使之後頭蓋骨有拿回來，但孤墳主人不願意放過弟弟，弟弟突然生病入院、還不斷抽搐，聽說至今仍神智不清。

除了有民俗上禁忌不要輕易觸犯外，張睿紘律師補充法律層面：「遺體是遺產一部分，為全體繼承人共同共有，若私自取走將構成竊盜跟侵佔，而親屬間的竊盜跟侵佔屬告訴乃論，有提告6個月的期限 。」

▲資深媒體人許聖梅、民俗專家謝沅瑾、資深禮儀師洪于婷、張睿紘律師，一同錄影《震震有詞》節目。（圖／和展影視提供）

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