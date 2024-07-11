年輕人有老人臭「恐是病」！7部位最易飄異味　置之不理會爆血管

▲老人臭並非是年長者專屬的氣味，醫師表示，其實不少年輕人也會有這股味道，而且通常代表健康已經亮紅燈。（圖／CTWANT）

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除了汗臭、狐臭，密閉空間內經常還有一股「老人臭」，像極了老舊家具的味道。專家表示，「2-壬烯醛」正是造成老人臭的元兇，內臟脂肪過多也會產生「2-壬烯醛」，所以如果年輕人身上出現怪味，就要懷疑是否有三高問題，以免延誤治療時機惡化成心血管疾病。

「所謂的『老人臭』，也就是日本說的『加齡臭』！」皮膚科醫師趙昭明說，日本曾針對26～75歲、共22名成年人，以襯衫收集體味進行研究，發現年紀愈大，體臭就更加劇烈。

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其中的關鍵就是「2-壬烯醛」，研究發現，若比較75歲與50歲襯衫上的「2-壬烯醛」濃度，年長者甚至超過3倍之多。趙昭明說，隨著生理機能老化，皮膚的荷爾蒙、皮脂腺分泌狀況也有所改變。

大約從40歲後，人體四肢的皮脂腺分泌變少，但額頭、鼻頭、耳朵後方、胸背、鼠蹊部、腳掌及腳後跟等皮脂腺卻依舊蓬勃，此時若與老舊角質混雜在一起，就會造成皮脂氧化反應產生「2-壬烯醛」。

尤其是角質層較厚的腳掌、腳後跟等等，特別容易產生很多「2-壬烯醛」，再加上雙腳時常處於悶不透氣的環境，容易滋生細菌，混雜之下就出現驚天動地的臭腳味。

根據日本研究指出，內臟脂肪過多也會使得血液中的「2-壬烯醛」增加，同樣會造成老人臭。「所以年輕人也可能有老人臭問題！」趙昭明說，飲食習慣如果過於油膩，就更容易刺激皮脂腺分泌散發不好的氣味，一旦年輕人身上若出現老人臭，就要懷疑是不是有三高問題，最好就醫檢查一下，以免延誤治療惡化成心血管疾病。

想要預防老人臭，趙昭明建議先從飲食著手，少吃動物性脂肪如豬油、奶油等，也要避免炸雞、麻辣鍋等重口味食物，多吃抗氧化的食物如蔬菜、水果、維生素C和E、薑、堅果、大豆等，可以降低皮脂腺細胞的氧化、減少分泌油脂。

「也要多喝水！」趙昭明提醒，血液若缺水變得更加濃稠，就會導致2-壬烯醛」濃度更高，所以建議每天喝大約2000c.c.的水，而且要分散時間攝取，才能讓細胞真正吸收水分。

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