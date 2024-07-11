小六女童「飄魚腥味」！遭同學排擠原因曝光　醫教3招解決

▲青春期是狐臭的好發時期，一名小六女童因此遭受同學言語霸凌，後來接受除狐臭療程、改變飲食習慣後，明顯改善異味問題。（示意圖／非當事人，CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

極端氣候之下，夏季氣溫屢屢創下新高，酷暑除了帶來熱傷害，也伴隨「臭傷害」，尤其在電梯或車廂等密閉空間，更令人不禁停止呼吸。一位小六女童就因體味問題遭同學排擠，甚至有男生罵她散發大便味、魚腥味，後來女童在醫師建議下多喝水、少吃重口味食物、同時搭配微波療程，終於改善異味問題。

炎夏的高溫悶熱讓通勤族苦不堪言，尤其在車廂的密閉空間內，各式臭味混雜在一起，更令人痛苦難耐。這樣的「臭傷害」，隨著夏天氣溫逐年上升，也愈來愈嚴重，尤其若天生有狐臭問題，氣味更濃郁，甚至會影響社交生活。皮膚科醫師趙昭明表示，曾有一位小六女童患者因狐臭問題遭同學排擠。

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「這位小女生是在媽媽陪同下就醫，因為天氣熱、流汗也多，同學們都嫌棄這位小女生身上有臭味，不願意跟她坐在一起，甚至有男生罵她『有大便味、魚腥味』，導致小女生最後排斥去學校。」趙昭明說。

人體汗腺大致可分成大、小汗腺兩種，小汗腺全身都有，主要分泌汗水；大汗腺也稱為「頂漿腺」，分布在腋下、乳房、私密處等處，除了汗水，也會分泌油脂和其他物質，經細菌分解後會產生二氧化硫和氨而產生狐臭。

趙昭明說，根據統計，如果父母都有狐臭，那麼孩子有狐臭的機率高達6~8成，若父母其中一人有狐臭，機率也逼近5成。「女童的爸媽都有狐臭，所以她自然也有狐臭問題，尤其進入青春期之後，頂漿腺發展成熟，狐臭就會更明顯。」

▲氣溫飆升猛流汗，如果又擠在密閉車廂內，「臭傷害」就非常驚人，甚至有人形容是慢性謀殺。（圖／CTWANT提供）

雖然狐臭跟遺傳相關，但並非不能逆轉，趙昭明建議女童首先要多喝水、少吃重口味食物。「吃什麼、身體就會排出什麼，所以若是飲食清淡、多喝水，自然體味就會淡一些。」

趙昭明同時建議女童進行微波療程。「以前傳統方式是手術刮除腋下的頂漿腺，現可以透過非侵入性的微波熱能療程，將熱能精準聚集於真皮與皮下脂肪交界處，一次性的破壞大小汗腺，達到除汗、除臭效果。」

趙昭明說，狐臭問題不僅僅是氣味難聞，更可能影響社交生活，尤其青春期孩子正在人格發展階段，異味甚至會造成一輩子的陰影，建議家長可協助孩子就醫，解決臭味問題。

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