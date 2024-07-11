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「縱谷部落食樂園」早鳥優惠療癒開賣　住宿消費都有優惠

▲▼縱谷原遊會—部落食樂園今年將以「療癒」為主題，在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心盛大展開。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼縱谷原遊會—部落食樂園今年將以「療癒」為主題，在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心盛大展開。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦的「縱谷原遊會—部落食樂園」，今年將以「療癒」為主題，於8 ／24-8 ／25下午三點在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心盛大展開。

兩日活動囊括現場近30場部落文化體驗、集結45家選品市集、多場山谷舞台音樂展演，還有佳評如潮的限定野宴外；為鼓勵民眾踴躍參加並留宿，凡憑8 ／23、8 ／24花東地區住宿證明即可至活動服務台兌換200元遊園現金券，每日限量200份。至於活動系列體驗套票預計於7 ／11（四）上線開賣，熱愛部落文化體驗的朋友們，更要記得預約行事曆，千萬不能錯過預購限量票券的好時機。

▲▼縱谷原遊會—部落食樂園今年將以「療癒」為主題，在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心盛大展開。（圖／縱管處提供，下同）

今年「縱谷原遊會—部落食樂園」活動邀請到李明道Akibo老師與謝聖華、禹禹工作室攜手合作，以療癒為主軸，並從植物種子的概念發想，設計活動整體視覺及場域，期望在這個夏天，讓造訪遊客化身為小小種子，在各項體驗活動中忘卻疲憊與煩惱，清空累積在身心裡的緊繃及壓抑，透過這趟療癒之旅，再次充滿力量面對未來的一切。

▲▼縱谷原遊會—部落食樂園今年將以「療癒」為主題，在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心盛大展開。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼活動規劃「山野獵場」體驗射箭、欣賞手作藝品、編制魚筌夜燈等。

活動現場規劃5大主題體驗區域，首先踏進「山野獵場」體驗射箭、擲矛、製作彈弓等獵人技藝，依靠山林資源並與自然共存，感受大地成為後盾的安心感；接著進入「美學家屋」體會蘊含製作者滿滿祝福的手作藝品，從編織花環、編制魚筌夜燈、敲打樹皮書籤的過程中沉澱思緒，感受植物帶來的療癒；再來到「mumu廚房」品嚐太魯閣香蕉飯及部落特色石頭火鍋，讓天然食材為我們補充體力、舒緩疲勞，強化身體防禦力；還有大受好評的「限定野宴」將在稻田中舉辦，今年力邀蓋亞那工作坊、阿改玩生活、太巴塱紅糯米生活館及里艾廚房共襄盛舉，透過享用風味各異的部落饗宴，藉以豐富味蕾、滿足心靈。

▲▼縱谷原遊會—部落食樂園今年將以「療癒」為主題，在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心盛大展開。（圖／縱管處提供，下同）

此外，「山谷舞台」將邀請來自台東海端鄉的布農族孩子－霧鹿國小合唱團傳唱一曲曲合音；電子音樂團體－幽法也將連續兩天展示結合阿美族古調曲風的電子音樂，帶領旅人們走入沉浸式的音樂世界，活動二日表演壓軸歌手分別由Matzka及桑布伊接力上陣，將以歌舞撫慰人心與萬物之靈。

除以上體驗區域外，還有由縱谷特色鮮明原民店家集結的「選品市集」，傳遞在地部落的獨特文化與故事脈絡；另外，今年將特別安排定時導覽，讓前來的遊客們能夠更加深度認識「縱谷原遊會」品牌及部落食樂園等系列活動。

為期兩日的「縱谷原遊會—部落食樂園」活動，將於7 ／11（四）開放線上購票，本次活動規劃多種優惠及早鳥預購方案：「單日玩樂套票」早鳥票＄850元，可任選單日3場體驗活動；「單人獨享套餐」一般票＄350元，內容包含SERA咖啡x耕香園的「193美式田園樂」、大竹子走部落的「加灣風味太式料理」，兩道活動限定主餐二選一，以及花子好食的特調飲品一杯；「田野限定野宴」一般票＄800-1,200元，推出四場用心烹調的部落療癒餐食。

▲▼縱谷原遊會—部落食樂園今年將以「療癒」為主題，在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心盛大展開。（圖／縱管處提供，下同）

凡於早鳥期間（7 ／11－7 ／31）購買「單日玩樂套票」或偶數份「單人獨享套餐」，立即加贈食樂園限定露營燈（價值$500元）；2024專屬票券「療癒通行證」，一般票＄1,480元，可於兩日活動中任選3場體驗，不僅可優先劃位，也包含一份單人獨享套餐及限定露營燈！

▲▼縱谷原遊會—部落食樂園今年將以「療癒」為主題，在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心盛大展開。（圖／縱管處提供，下同）

最後，活動二日當天前50名入園的民眾，即可獲得以祝福與真心編織而成的鮮花手環，數量有限送完為止！有興趣的朋友們請務必把握早鳥優惠期間，準時上線搶購哦！

▲▼縱谷原遊會—部落食樂園今年將以「療癒」為主題，在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心盛大展開。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處另結合兩鐵列車、鳴日號推出縱谷原遊會超值行程方案，請洽雄獅旅遊https://reurl.cc/p3lbRe

「縱谷原遊會—部落食樂園」活動資訊
官方網站：https://www.jacreative.com.tw/hdt/ervtour/
活動時間：8/24-8/25 15:00-21:00，花蓮縣富里鄉羅山遊客中心
2024縱谷原遊會 獨家超值行程 請洽雄獅旅遊 https://reurl.cc/p3lbRe 

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