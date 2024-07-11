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嘉市警攜手金曲新秀　嘻哈熱舞宣導反詐騙

▲▼ 金曲新秀&青春熱舞尬詐騙！〈麥擱來騙We are not friends〉嘻哈力大爆發 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 金曲新秀&青春熱舞尬詐騙！〈麥擱來騙We are not friends〉嘻哈力大爆發 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

金曲新秀與青春熱舞攜手一起尬詐騙！嘉義市政府警察局與警察廣播電臺臺南分臺及嘉義市體育會共同策畫，由入圍「2024金曲獎原住民專輯獎及年度專輯獎」AZ李孝祖填詞演唱、入圍「2024金曲獎原住民專輯獎」創作者DJ Sam作曲的新歌〈麥擱來騙We are not friends〉震撼登場。

▲▼ 金曲新秀&青春熱舞尬詐騙！〈麥擱來騙We are not friends〉嘻哈力大爆發 。（圖／嘉義市警局提供）


這首MV由國立嘉義高中和國立嘉義女中熱舞社聯手警察大白熊演出，以充滿活力的嘻哈曲風和青春熱舞掀起反詐騙的熱潮！活動更有超棒的抽獎機會，即日起至113年8月8日24時止，只要在活動貼文下方tag兩位好友並留言一種詐騙手法，公開分享貼文，就有機會把限量的警察大白熊玩偶帶回家！趕快參加活動，為反詐騙貢獻一份力量，同時也有機會獲得可愛的警察大白熊玩偶！

▲▼ 金曲新秀&青春熱舞尬詐騙！〈麥擱來騙We are not friends〉嘻哈力大爆發 。（圖／嘉義市警局提供）


警察局局長沈炳信表示，各種詐騙手法日新月異，請民眾務必記住及關心提醒身邊親朋好友，防詐5不「不接」、「不聽」、「不點」、「不傳」、「不信」及防詐騙3步驟「冷靜」、「查證」、「報警」，並立即撥打165或110專線查證，杜絕詐騙集團有機可趁。

▲▼ 金曲新秀&青春熱舞尬詐騙！〈麥擱來騙We are not friends〉嘻哈力大爆發 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 金曲新秀&青春熱舞尬詐騙！〈麥擱來騙We are not friends〉嘻哈力大爆發 。（圖／嘉義市警局提供）

 
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嘉義市警局反詐騙

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