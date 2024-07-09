網友照騙七大手法　嘉市警全面宣導兒少性剝削防制

▲▼ 嘉警Podcast「報嘉音」3.0~EP1主題：「兒少性剝削防制」 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假期間為保護兒童及少年，避免兒少私密影像遭拍攝及散布，期能有效防制兒少性私密影像相關犯罪與被害、強化兒少網路安全觀念，市警局Podcast報嘉音3.0第1集，特別製播「兒少性剝削防制」主題，邀請第一分局警員鄭羽彤到節目中分享案例，在節目中主持人介紹網友照騙七大手法、為何兒少願意交付自己的私密照、私密照外流怎麼辦及來賓羽彤分享網路交友視訊裸聊詐騙案例等等。

市警局特別提醒同學們在放假期間，應留意上網安全，網路暗藏兒少性剝削危機，切勿輕易相信他人話術，上傳個人私密照，成為兒少性剝削的受害者；另外散布他人私密照也涉及刑法妨害秘密罪、散布猥褻物品罪、妨害名譽罪及兒少性剝削防制條例罪等，請同學們千萬不要勿觸法網！如發現不法事證或不幸受騙上當，請務必保存證據並立即報警，讓警察將壞人繩之以法，維護當事人的權益。

節目內容精彩可期，完整內容都在報嘉音Podcast及該局Youtube頻道。另外為了加深觀眾的印象，該局也將在臉書專頁辦理有獎徵答活動，參加民眾有機會獲得限量特製的精美禮物，請民眾鎖定該頻道踴躍收看(聽)。