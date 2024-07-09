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社會 社會焦點 保障人權

抓了又放！慣竊喊：拉警一起死　2周3案「33顆子彈耗在他身上」

記者許權毅／台中報導

台中市一名41歲柯姓慣竊近日瘋狂犯案，先是6月底在北屯區偷賓士開回南投，拒捕被開9槍。7月3日又偷車跑去大甲鎮瀾宮要拜拜，已經犯下多起案件、甚至襲警，卻都交保在外。昨晚又再度偷車現蹤神岡區，還開車撞警方10多次，被警方開24槍仍不服，還在現場喊「拉你們一起死」，相當囂張。

▲▼柯嫌上月26日也偷車，前往南投拒檢，被開9槍。（圖／記者高堂堯翻攝）

據了解，柯嫌原先常出沒在台中市區犯案，偷取錢財，現在默默擴大犯案範圍，逐步往台中市舊縣區出沒。6月26日，柯嫌在北屯區偷取一輛賓士轎車後，連續加了2次「霸王油」，一路開車回南投老家，供稱是要探視母親，狡猾柯嫌四處逃竄，甚至加速衝撞警方攔截點，警方連開9槍，最終將人制伏逮捕。

▲柯嫌3日也偷車前往大甲，再度被抓。（圖／民眾提供）

本月3日，柯嫌供稱想到大甲鎮瀾宮拜拜，祈求媽祖保佑能盡快找到工作，沒想到「沒有交通工具」，又再度在北屯區偷竊車輛，加了1098元霸王油。當天11時許，警方掌握柯嫌現身大甲區，使用前後包夾戰術，成功將他逮捕到案。

然而，柯嫌被逮之後已經連續交保2次，繼續在外逍遙犯案。昨晚23時許，警方又再度接獲報案指出，柯嫌偷車並且前往神岡區，最終逃逸至沙鹿區，衝撞警方10多次，轄區警方連開24槍反擊，最終才將他制伏。

▲台中豐原警方昨晚追捕柯嫌，遭開車衝撞10多次，警方開24槍反擊。（圖／記者許權毅翻攝）

有附近民眾說，柯嫌在現場大喊「拉你們一起死！」等語，明顯已經「放手一搏」。現場一名魏姓員警因案受傷，骨盆腔、腹部被撞上仍需要觀察。警方說，柯嫌右小腿有中彈，子彈卡在體內，今日已經手術完，警方派員在現場戒護，若柯嫌情況許可，將到醫院製作筆錄，全案最快明日移送，將依殺人未遂、妨害公務以及竊盜等罪送辦。

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