南港鵝肉店爆食物中毒　多人上吐下瀉「還送急診躺了兩天」

▲位於台北市南港的「鵝肉周」傳出多人用餐後上吐下瀉。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

台北市再傳食安事件！位於南港的「鵝肉周」近日傳出多人用餐後，出現上吐下瀉，Google評論上留言「7/5用餐都中招」，還有人送急診躺了兩天，周末假期都泡湯了。

傳出疑似食物中毒的南港餐廳「鵝肉周」，在Google評論留言中可發現，7/4、7/5、7/6這3天前往用餐的民眾，都有人出現腹瀉情形，其中以7/5數量最多，有人說當天中午吃完麻辣臭豆腐、鹹水鵝後，直接胃抽筋外加上吐下瀉一整天。

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有位上班族留言，7/5中午和同事一起去用餐，他的症狀是腹瀉和持續發燒（約38.1度），但同事更嚴重，「周六清晨發作，胃痛到不行，無法站臥坐，然後開始上吐下瀉，直到撐不住，才趕緊送X總急診，之後躺了兩天，不吃不喝，虛弱不堪，整個假期都泡湯了」。

▲多人留言到鵝肉周用餐拉肚子。（圖／取自Google評論）

也有民眾表示，公司同事9個人7/5去吃午餐，後來幾乎全數都拉肚子，還有人嚴重到掛急診，他自己則是隔天凌晨1點到5點上吐下瀉，至少5回合，肚子絞痛、發燒、畏冷、肌肉微酸痛，整個人拉到後來疑似脫水，有氣無力。

該位民眾也提供當天點餐內容，包括泰式檸檬蚵、鐵板三鮮、金沙中卷、麻辣鴨血豆腐、塔香雞丁、現炒高麗菜、花雕雞、沙茶牛肉、塔香煎蛋，以及煙燻/鹹水鵝肉各兩份。至於其他人食用菜色，則有鵝肉湯麵、切鵝肉、鹹水鵝、煙燻鵝等。

▲鵝肉周位於南港軟體園區附近，開業已有40餘年，店內招牌為鹹水鵝肉。（圖／翻攝鵝肉周粉專）

鵝肉周位於南港軟體園區附近，成立於1980年，開業已有40餘年，店內招牌為鹹水鵝肉，還有多項熱炒料理。在爆發食物中毒前，評價尚可，有人說是當地上班族下班聚餐小酌的好地點，原味與煙燻鵝肉都好吃，但也有人說環境有點不佳，餐廳有異味。