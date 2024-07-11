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問反質詢定義「藍白立委無人回應」　大法官要求書面答覆

▲▼憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院網頁、記者吳銘峯攝）

▲憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院網頁、記者吳銘峯攝）

記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭昨（10日）就國會職權修法暫時處分召開準備程序庭。大法官尤伯祥問民眾黨團總召黃國昌「反質詢」定義為何，表定5分鐘的發言時間，黃國昌用10多分鐘回應國情報告相關質疑，但並未解釋「反質詢」定義，後因發言時間太長被審判長提醒而作罷，其他在野黨代表也未多作補充，最後尤伯祥要求書面答覆。

憲法法庭昨日審理國會擴權修法暫時處分案。大法官關注於行政院提出覆議案未果後，行政院倘認為法案違憲，是否仍應執行或得循何途徑解決此困境？倘總統拒絕立法院院會提出總統國情報告之邀請，立法院將如何因應？是否採取反制措施？反質詢一詞應如何定義？是否違反法律明確性原則？等議題。

對於機關代表立法院提出「行政院對覆議後法案提出釋憲屬違憲」，大法官呂太郎及尤伯祥先後提問，若針對立法院訂的法律，覆議失敗行政院是否就要接受違憲的法律、不能釋憲法理為何？國民黨立委翁曉玲則回應，這是立法形成自由，且若受規範對像虛偽陳述有罰則，「到法院也一樣，沒有侵害行政權。」

尤伯祥則點名翁曉玲追問，若國會認為沒違憲就可要求行政院必須接受，「難道我國《憲法》有國會優位原則？立法院比行政權大？若是如此，憲法法庭違憲審查置於何地？」翁則一時語塞，後強調自己沒有說國會優位權，國會改革法案理論上是約束立法院的職權行使，行政院僅是作為受規範對象，「其實我不能理解，這有什麼違反憲法基本原則？」

尤伯祥也詢問「國情報告」及「反質詢」部分，他提及，黃國昌在答辯書中主張，質詢規定沒有違反法律明確性原則，所以反質詢也沒有。尤表示，這樣的說法看起來像此次修法禁止的「以問答問」，且質詢是針對政策執行者，立委不可能是政策制定或執行者，過去也沒有行政官員質詢立委的環節，那反質詢如何發生？請立法院代表黃國昌、翁曉玲及律師林石猛，針對反質詢下定議，並說明反質詢的概念核心是什麼？

黃國昌則就國情報告部分回應，但由於闡述時長超過表定發言時間5分鐘，被審判長三度提醒，後也未就反質詢部分回應，但立院其餘代表也未回應，尤伯祥則要求書面答覆。

對於相關「反質詢」定義，法界人士透露，這是最可能被宣告違憲的部分，雖經三讀通過，但修法至今完全沒有相關明確性定義，「答覆超過質詢範圍之外為反質詢」，何為質詢範圍？哪邊有定義這個範圍？有在野黨立委說等例子出來就知道更莫名其妙，我國是大陸法系國家，本就不會用個案當做法條制定，「我以為立院代表會就這部分多做準備，但好像沒有」。

本次歷經3小時審理後結束，最後許宗力諭知聲請人及立法院如有補充必要，可在3日內以書面補充說明，並宣示本件準備程序終結，全案將於8月6日再度開庭辯論，實質審理。

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