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快訊／進口雞蛋調查小組成立！　張啟楷擔任召集人

▲▼ 不滿藍白成立進口雞蛋調查小組，綠委退席抗議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲不滿藍白成立進口雞蛋調查小組，綠委退席抗議 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院經濟委員會今（11）日成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」，同時也通過「運作要點草案」等相關事宜。最終，在藍白立委推派下，召集人由民眾黨立委張啓楷擔任。

根據運作要點指出，立法院經濟委員會依照立法院職權行使法第八章調查權之行使及立法院第十一屆第一會期經濟委員會第二十次會議決議，成立「進口雞蛋相關措施及預算執行弊端調查專案小組」。

運作要點提到，該小組由經濟委員會全體委員組成之，本小組置召集人1人，由參加本小組成員互選，負責處理小組事務，並代表該小組對外發言。該小組會議有委員三分之一出席方得開會；其決議，以出席委員過半數同意行之，但在場出席委員不足3人者不得議決。必要時得以秘密會議方式行之。

運作要點提到，該小組成員行使調查職權時，應親自為之，並署名於查閱登記簿。查閱人員負保密義務，對機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、音或為其他複製行為，亦不得將文件攜離查閱場所或洩漏之。機密文件如被調查機關拒絕提供時，該機關應以書面釋明機密之種類及原因，並於3個工作天內送交該小組存查。

此外，運作要點也說，該小組調查文件之對象為農業部及相關部會。但經本小組決議亦得增加調查對象。該小組擬調查之文件應經3人以上提案並經該小組決議通過調取之，調查文件以複本為原則。該小組會議召開時，得邀請被調查文件之機關首長率同有關人員列席說明。受邀請者非有正當理由不得拒絕出席及說明。

另，運作要點指出，該小組為應調查文件需要得赴相關單位查訪，並得詢問與該案相關之人士或專家、學者。該小組會議召開及調查文件時，得聘請專家學者陪同調查，及針對調查內容表示意見。被調查對象在調查期間，應指派專人將調查文件定場所以供查開，並由該會派員管理及負保管責任。

針對該會行使調查職權，運作要點說明，必要時經該小組依立法院職權行使法第五十九條之二規定舉行聽證會。小組提出調查報告及處理意見應經該會決議。調查報告書及處理意見未提出前，工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密之義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露。涉及依法令應秘密事項者應予保密，並以秘密會議處理之。 

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